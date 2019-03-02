Milli Piyango'da hile iddiası!

Görevden alınan Çolak'ın yerine şans oyunları konusunda verdiği vaazlarla tanınan vaiz Timurtaş Uçar'ın oğlu Bekir Yunus Uçar atandı. Yaşanan bu gelişme sonrasında sosyal medyada çok konuşulacak bir iddia ortaya çıktı.

11 Şubat 2019 tarihinde Youtube'a yüklenen bir video Ekşi Sözlük'te en çok konuşulan konular arasına girdi. Videoda, Milli Piyango resmi sitesinde paylaşılan 'kazanan biletler' üzerinde çeşitli incelemeler yapılarak, Milli Piyango'da hile yapıldığını iddia ediliyor.

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Kaynak: Milli Piyango çekilişinde hile mi yapılıyor? (Video)