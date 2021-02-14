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Millî Savunma Bakanı Akar: Gara’da 13 vatandaşımızın naaşına ulaşıldı

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"Şehit vatandaşlarımızla ilgili adli işlemler Malatya'da başlatılmıştır"
Millî Savunma Bakanı Akar: Gara’da 13 vatandaşımızın naaşına ulaşıldı

"Şehit vatandaşlarımızla ilgili adli işlemler Malatya'da başlatılmıştır"

"Şehit vatandaşlarımızla ilgili adli işlemler Malatya'da başlatılmıştır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Harekat sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

"Son derece özel ve kritik bir harekat icra edildi. Gerçekten önemli, özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor arazi ve iklim koşullarında zor bir harekat gerçekleştirildi. Harekatla bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve bir şekilde hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza saldırı hazırlığında bulunan tüm unsurlar da büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Şu anda 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi olmakla beraber aldığımız çeşitli duyumlar, istihbarat kurumlarımızın çalışmaları var. Onların sonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olacağı yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır. Keşke 13 vatandaşımızı oradan sağ salim çıkarabilseydik. Ancak alçaklar, caniler, bu silahsız masumları yaptıkları katliamla şehit ettiler.  (DHA)

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