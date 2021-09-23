Milli Savunma Bakanlığı'ndan '5 general TSK'dan istifa etti' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 5 generalin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevlerinden istifa ettiği yönündeki iddialarla ilgili yaptıkları açıklamada, sadece iki generalin sağlık ve ailevi nedenlerden ötürü emeklilik talebinde bulunduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 5 generalin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevlerinden istifa ettiği yönündeki iddialarla ilgili yaptıkları açıklamada, sadece iki generalin sağlık ve ailevi nedenlerden ötürü emeklilik talebinde bulunduğunu belirtti.

Bakanlık kaynakları, "5 general istifa etti" iddiasının doğru olmadığını söyledi.

TSK'da görev yapan personelin emeklilik hakkını kazanmalarının ardından bu yönde talepte bulunmalarını doğal bir hak olarak değerlendiren kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir." bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı'nın Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre emeklilik dilekçesi alınması işlemlerinin 31 Ağustos 2021'de tamamlandığını belirten kaynaklar, şunları kaydetti:

"Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerini olağan dışı bir işlem gibi göstererek TSK da sıkıntı varmış gibi vermek, sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak, iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir. Asılsız haberlerle hakları ihlal edilen personelimizin gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır."

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk,

Komando birlikleri, özel kuvvetlerde görev yapmış, Suriye Hareket Bölgesinde bulunmuş üç generalin istifa ettiğini yazmış, daha sonra istifa eden general sayısının beşe çıktığını aktarmıştı.

Saygı Öztürk, istifa eden generallerin Barış Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanlığı'ndan Tümgeneral Hakan Öztekin, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis, 8. Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt olduğu yönünde duyumlar olduğunu yazmıştı.