Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi gişede zirvede

ABD gişesinde zirveye yerleşti ve 'Top Gun: Maverick'i ikinci sıraya attı. İşte 1-3 Temmuz 2022 ABD gişe rakamları...
10. Jug Jugg Jeeyo
308 bin dolar
9. Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında
390 bin dolar
8. Her Şey Her Yerde Aynı Anda
552 bin dolar
7. Mr. Malcolm's List
852 bin dolar
6. Işıkyılı
6,6 milyon dolar
5. Siyah Telefon
12,3 milyon dolar
4. Jurassic World: Hakimiyet
15,7 milyon dolar
3. Elvis
19 milyon dolar
2. Top Gun: Maverick
25,5 milyon dolar
1. Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi
108,5 milyon dolar
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