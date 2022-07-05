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Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi gişede zirvede

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Tüm dünyada geçtiğimiz cuma günü vizyona giren, animasyon tutkunlarının ve çocukların merakla beklediği 'Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi' gösterimdeki ilk haftasında yaklaşık 109 milyon dolar hasılat elde ederek
Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi gişede zirvede

ABD gişesinde zirveye yerleşti ve 'Top Gun: Maverick'i ikinci sıraya attı. İşte 1-3 Temmuz 2022 ABD gişe rakamları...

10. Jug Jugg Jeeyo

308 bin dolar

9. Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında

390 bin dolar

8. Her Şey Her Yerde Aynı Anda

552 bin dolar

7. Mr. Malcolm's List

852 bin dolar

6. Işıkyılı

6,6 milyon dolar

5. Siyah Telefon

12,3 milyon dolar

4. Jurassic World: Hakimiyet

15,7 milyon dolar

3. Elvis 

19 milyon dolar

2. Top Gun: Maverick

25,5 milyon dolar

1. Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi

108,5 milyon dolar

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