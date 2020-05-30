  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Mısır ve Cezayir'de Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı Arttı

» »
Mısır ve Cezayir'de Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı Arttı
Mısır ve Cezayir'de Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı Arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Mısır'da 879'a Cezayir'de 638'e yükselirken, Ürdün'de vaka sayısı arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 34 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ülkedeki toplam can kaybının 879 olduğu kaydedildi.

Son 24 saat içinde 1289 kişinin enfekte olduğu, toplam vaka sayısının 22 bin 82'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, Mısır'da virüsün ilk kez görüldüğü tarihten bu yana en yüksek vaka sayısı ve ölüm oranının bugün kaydedildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, toplam iyileşen sayısı 5 bin 511 olarak açıklandı.

CEZAYİR

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu can kaybının 638'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 137 kişinin test sonucunun pozitif çıkmasıyla vaka sayısının 9 bin 134'e, sağlığına kavuşanların sayısının ise 145 artarak 5 bin 422'ye ulaştığı ifade edildi.

ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da, 2 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 730'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 10 kişinin sağlığına kavuşarak iyileşenlerin sayısının 507'ye ulaştığı ve yeni can kaybı yaşanmadığı bilgisine yer verildi.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: Yoga depresif semptomları azaltmaya yardımcı oluyor29 Mayıs 2020 Cuma 21:30
  • "1 dilim baklava için 10 dakika koşmak gerek"29 Mayıs 2020 Cuma 21:00
  • Bu yaz tatil yaparken nelere dikkat etmeliyiz?29 Mayıs 2020 Cuma 20:30
  • Hamilelik Döneminde Nasıl Beslenilmeli?29 Mayıs 2020 Cuma 20:22
  • Diyabet hastalarına Koronavirüs uyarısı: Şeker komasına yol açabilir29 Mayıs 2020 Cuma 20:00
  • Koronavirüs'ten kaçarken serotoninden oluyoruz29 Mayıs 2020 Cuma 19:22
  • Hindistan’da Kovid-19 Kaynaklı Ölü Sayısı Çin'i Geçti29 Mayıs 2020 Cuma 14:20
  • İtalya’da 18 Yaşındaki Covid-19 Hastası Akciğer Nakliyle Kurtarıldı29 Mayıs 2020 Cuma 13:20
  • Güney Kore'de Koronavirüs Vaka Sayısı Arttı, 200'den Fazla Okul Yeniden Kapatıldı29 Mayıs 2020 Cuma 11:52
  • İngiltere'de Covid-19 ölümleri 37 bin 837'ye çıktı29 Mayıs 2020 Cuma 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti