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“Mısır’ın ekonomik yardıma değil yatırıma ihtiyacı var”

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Fileleftheros’un haberine göre Maliye Bakanı, Mısır heyeti ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Mısır’ı “çok önemli siyaset, güvenlik ve ekonomi açısından bir kapı, büyük bir bölgesel ekonomi” diye niteledi.
“Mısır’ın ekonomik yardıma değil yatırıma ihtiyacı var”

Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan Mısır Meclis Başkanı Dr. Ali Abdel Aal ve beraberindekilerin Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’le, iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomi, yatırımlar, enerji ve turizm alanlarında derinleştirilmesi odağında görüşmeler yaptığı haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre Maliye Bakanı, Mısır heyeti ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Mısır’ı “çok önemli siyaset, güvenlik ve ekonomi açısından bir kapı, büyük bir bölgesel ekonomi” diye niteledi. 

“MISIR’IN EKONOMİK YARDIMA DEĞİL YATIRIMA İHTİYACI VAR”

AB üyesi olarak, Mısır’ın Avrupa Yatırım ve Avrupa Kalkınma bankaları gibi Avrupa birimlerinin Mısır’daki faaliyetlerini geliştirmelerine destek verdiklerini anlatan Yeorgiadis görüşmede, Mısır’ın mali desteğe değil yatırıma ihtiyaç duyduğunun belirtildiğini anlattı.  

Yeorgiadis, Güney Kıbrıs’ın, Mısır ekonomisini daha da geliştirme çabasında rol oynayabileceğine işaret etti. Bu maksatla görüştükleri önlemlerden birinin de iki ülke arasındaki çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşmasının güncellenmesi olduğunu kaydeden Yeorgiadis, Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki ekonomik ilişkilerin de siyasi ilişkiler gibi geliştirilmesi maksadıyla başka benzer hareketlerde bulunulabileceğini söyledi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Mısır heyetinin Lakkotripis ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliği ve bunun ileri götürülme yöntemlerinin ele alındığını yazdı.

AFRODİT GAZININ MISIR’A SEVKİ TAAHHÜDÜ

Habere göre “yetkili bir kaynak” Mısır tarafının, daha da sıkı bir iş birliği olacağını, Rum tarafının ise  “Afrodit” yatağındaki doğal gazın Mısır’a sevki çabası yönünde taahhütte bulunduğunu belirtti. Çok yakında bu konuda Mısır ile Güney Kıbrıs arasında devletler arası anlaşma imzalanması beklentisinden söz eden kaynak, “Mısırlı parlamento yetkilileri inşası için temel atma töreni Kasım ayında Kahire’de yapılacak ve Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan’ı birbirine bağlayacak AuroAfrica Interconnector’a özellikle vurgu yaptı” dedi.

Lakkotripis’le görüşmenin turizm ayağında ise iki ülke arasındaki uçuşların artırılması ve Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır vapur seferlerinin yeniden başlaması masaya yatırıldı.

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