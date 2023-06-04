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MİT Başkanı İbrahim Kalın oldu

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MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden sonra yerine gelecek isimler arasında adı geçen Cumhurbaşkanlığı eski sözcüsü İbrahim Kalın’ın bu görevi netlik kazandı.
MİT Başkanı İbrahim Kalın oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 13 yıl kesintisiz başkanlığını yürüten Hakan Fidan'ın yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasıyla birlikte gözler yerine gelecek isme çevrilmişti.

RESMEN GÖREVE BAŞLAYACAK

MİT'in başına gelecek isimler arasında adı geçen Cumhurbaşkanlığı eski sözcüsü İbrahim Kalın'ın 1 Haziran 2023 itibariyle MİT'in yeni başkanı olduğu öğrenildi. MİT Başkanlığı görevini yarın Hakan Fidan'dan devralacak olan Kalın görevine resmen başlayacak.

Devir teslim töreni MİT'in Ankara Kale'deki merkez binasında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olan İbrahim Kalın'ın teşkilatın başına getirilmesiyle terörle mücadele ve PKK terör örgütüne yönelik Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki sınır ötesi operasyonlar da yeni bir ivme kazanacak.

YOĞUN DİPLOMASİ YÜRÜTECEK

13 yıl boyunca MİT'in başında yer alan Hakan Fidan ise yeni göreviyle birlikte yoğun diplomasi yürütecek. Fidan, 2009 yılında İçişleri Bakanı Beşir Atalay öncülüğünde başlayan “Demokratik Açılım” sürecinde terör örgütü PKK ile yürütülen müzakerelerde kritik rol oynadı.

Devamında Oslo ve İmralı görüşmelerinde de kritik görevler üstlenen Hakan Fidan son olarak 2013 yılında yine terör örgütü PKK ile sürdürülen “Çözüm süreci”nin başında yer alıyordu.

FETÖ'CÜLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARMIŞTI

Terör örgütü PKK'nın silahsızlandırılması ve ülke sınırları dışına çekilmesiyle ilgili Kandil ile İmralı arasında yürütülen müzakerelerde anahtar rol oynayan Hakan Fidan, MİT'in PKK ile ilişkisi varmış görüntüsüyle FETÖ'cü savcılar Adem Özcan ile Sadrettin Sarıkaya Hakan Fidan ile yardımcısı Afet Güneş, İstihbarat görevlileri Emre Taner, Yaşar Hakan Yıldırım ile Hüseyin Emre Kuzuoğlu'nu ifadeye çağırmıştı.

İfadeye gitmedikleri için iki savcı 3 gün sonra iki istihbaratçı hakkında yakalama kararı çıkartınca 11 Şubat günü Sadrettin Sarıkaya soruşturmadan el çektirildi. 17 Şubat'ta ise jet hızıyla MİT kanunu değiştirildi ve soruşturmalar doğrudan Başbakan’ın iznine bağlandı. 18 Şubat'ta ise Fidan ve Güneş hakkında çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı, ardından da haklarında takipsizlik kararı verildi.

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