MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu duyurdu.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

MSB: 5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

VALİ ŞAHİN: PATLAMA KİMYASAL TEPKİMEDEN KAYNAKLI

Ankara Valisi Vasip Şahin ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, 5 işçinin şehit olduğu patlama sonrası fabrikada incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından fabrika önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şahin, patlamanın saat 08.44 sıralarında dinamit lokumu hazırlama bölümünde meydana geldiğini belirterek, "Teknik arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre kimyasal tepkimeden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş ve orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etmiştir." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Şahin, "Burada çalışan bütün arkadaşlarımıza, ülkemize ve Ankara'ya geçmiş olsun. Şu anda Cumhuriyet savcılarımız konuyu inceliyorlar. Gerek otopsi gerekse diğer teknik çalışmalar, Cumhuriyet savcılarımızın koordinesinde yürütülüyor. Daha geniş ve detaylı açıklamayı daha teknik ve net bilgiler geldikten sonra sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

SABOTAJ İHTİMALİ VAR MI?

Gazetecilerin olay yerinde göçük altında başka çalışan bulunup bulunmadığı sorusuna Şahin, "Göçük altında çalışan 5 kişi vardı ve tamamına ulaşıldı. Şu anda Cumhuriyet savcılarının incelemeleri devam ediyor. Başka yaralı yok, orada çalışan 5 işçimizin vefat ettiğini biliyoruz." yanıtını verdi.

Sabotaj ihtimali olup olmadığı yönündeki soruya da Vali Şahin, şu cevabı verdi:

"Şu anda ilk değerlendirmelerde, kimyasal tepkime neticesinde olduğuna dair arkadaşlarımızın kanaatleri var ama tabii Cumhuriyet savcılarımız bunu detaylı inceliyorlar. Diğer konularda, teknik konularda inceleme çalışmaları da bir taraftan devam ediyor."

''TECRÜBESİZ İNSANLARIN ÇALIŞACAĞI BİR YER DEĞİL''

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burası patlayıcı üretimiyle ilgili bir tesisimiz ve bu tip patlamalar göz önüne alınarak birbirlerini etkilemesin diye çok yayılmış. Patlama olan yer de çok küçük bir bina. Kamera kayıtlarından baktığımızda da patlama anına kadar hiç olağanüstü bir şey yok. İşçilerimiz normal faaliyetlerini yapıyorlar ve patlama aniden oluşuyor. Sayın Valimin de dediği gibi Cumhuriyet savcılarımız görevlerinin başında. Sayın Bakanımız Hatay'dalardı, onlar da geri geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden çalışanların deneyimsiz olduğu yönündeki iddiaya ilişkin bir soru üzerine Kavaklıoğlu, "Sürekli çalışan bir fabrika burası, birdenbire çalışan bir yer değil. Yeni işçi alınmış olabilir ama eskiden beri çalışan bir fabrikamız burası, öyle tecrübesiz insanların çalışacağı bir yer değil. Üretimin bir parçası burası." diye konuştu.

Diğer birimlerde çalışanların tedbir amaçlı tahliye edilip edilmediği sorusu üzerine Kavaklıoğlu, fabrikadaki birimlerin birbirinden mesafeli yerlerde olduğunu, patlamanın gerçekleştiği yerin de çok uzakta bulunduğunu söyledi.

İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da, olayın adli boyutunun tüm yönleriyle araştırıldığı ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirdi.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği duyuruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PATLAMAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi almıştır.

Görüşmede Cumhurbaşkanı'mız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir. Meydana gelen olaya ilişkin ilgili kurumlarımızca tahkikat başlatılması talimatını da veren Cumhurbaşkanı'mız, ordumuza ve milletimize taziye dileklerini iletmiştir."

BAKANLAR TUNÇ VE YERLİKAYA'DAN TAZİYE



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." dedi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun." ifadelerine yer verdi.

BAKAN IŞIKHAN: UZMAN MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Işıkhan, "Ankara'da MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir." dedi.

Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor.



Fabrikada ayrıca roket yakıtı ve barutların patlatma, ısı ve dinamik atış testleri yapılıyor.