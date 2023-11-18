Moldova Cumhurbaşkanı’nın köpeği Avusturya Devlet Başkanı’nı ısırdı

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun köpeği, Avusturya Devlet Başkanı Alexander van der Bellen’in elini ısırdı.
Protokolü çiğneyen bu olay, iki liderin Moldova’nın başkenti Kişinev’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı gezdiği sırada van der Bellen’in köpeği sevmesi üzerine yaşandı.
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, Codrut adlı köpeğinin etrafta çok fazla insan olması nedeniyle ürktüğünü söyledi.
Avusturya Devlet Başkanı, daha sonra Moldova Parlamentosu’na giderken eli sargılı bir şekilde görüntülendi.
Ukrayna ve Romanya ile sınırı bulunan Moldova, Avrupa Birliği’ne girmek istiyor.
Avusturya Devlet Başkanı’nın ziyareti de bu hedefe yönelikti.
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