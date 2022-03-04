Moldovalı Bir Kişi İslam Dinini Seçti

Din İşleri Başkanlığı’nda ihtida töreni gerçekleşti.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, aslen Moldovalı olan Ina Ergör, İslam dinini seçti.

Din İşleri Başkanlığı’na müracaat ederek Müslüman olmak istediğini belirten Ina Ergör, Başkan Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın telkinleriyle kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

İslâm’ın güzelliklerinin dile getirildiği törende Müslüman olarak Hanne ismini alan Ergör, hiç kimsenin etkisi veya baskısı olmadan İslâm'ı seçtiğini, İslam'a ısındığını ve Müslüman olmak istediğini belirtti.

Törende Başkan Ünsal tarafından Ina Ergör’e ihtida belgesi ve Mealli Kur’ân-ı Kerîm hediye edildi.