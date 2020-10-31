Moringa Çayı Nedir, Moringa Çayı Faydaları Nelerdir?

Moringa çayı, Moringa Oleifera isimli bitkinin yapraklarından elde edilen ve son dönemlerde ülkemizde de popüler hale gelen bir çaydır. Moringa bitkisi kökten yapraklarına kadar bütün kısımları çok faydalı olduğundan mucize bitki olarak da bilinir.

Moringa çayı, Moringa Oleifera isimli bitkinin yapraklarından elde edilen ve son dönemlerde ülkemizde de popüler hale gelen bir çaydır. Moringa bitkisi kökten yapraklarına kadar bütün kısımları çok faydalı olduğundan mucize bitki olarak da bilinir. Moringa ya da tam adıyla Moringa Oleifera, anavatanı Hindistan olan ve Pakistan, Nepal, Filipinler gibi başka ülkelerde de yetiştirilen şifalı bir bitki türüdür. Doğu ülkelerinde diyabet, kalp hastalığı, anemi, artrit gibi pek çok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde nesiller boyunca kullanılmıştır.

Moringa bitkisinin kök, kabuk, yaprak, tohum, çiçek, koza ve meyve gibi tüm kısımları yenilebilir birer şifa kaynağıdır. Fakat daha çok toz haline getirilen yapraklarının doğal bir gıda takviyesi şeklinde kullanımı daha yaygındır. Moringa bitkisinin yaprakları dünyanın birçok ülkesinde gerçek bir mucize besin olarak kabul edilir.

Moringa çayının faydaları

Moringa yukarıda da sözü edildiği gibi birçok hastalıkta geleneksel bir ilaç olarak kullanılır. Ülkemizde daha çok moringa yaprağından elde edilen Moringa çayı tüketilmektedir ve genellikle zayıflatıcı özellikleri bilinmektedir. Zayıflatma özelliğinin yanı sıra, moringa yaprağının zengin mineral ve besin içeriği ile bilimsel olarak desteklenen pek çok sağlık faydası da vardır. Özellikle moringa çayını düzenli olarak tüketenler bu faydaları kısa sürede fark etmektedir.

Moringa yaprağı, zengin bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır. Önemli miktarda A, C ve E vitamini içerir. Kalsiyum, potasyum ve protein bakımından da zengindir.

Moringa yapraklarında, çiçeklerinde ve tohumlarında flavonoidler, polifenoller ve askorbik asit adı verilen antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, hücre hasarı ve iltihabi durumlarla savaşan moleküllerdir. Bir çalışmada yapraktan elde edilen besin takviyesinin çiçek ve tohumlara göre daha yüksek antioksidan özellikler barındırdığı tespit edilmiştir.

İçerdiği yüksek A vitamini konsantrasyonu ile göz sağlığını korumada faydalıdır.

Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler ve kabızlık probleminin ortadan kaldırılmasına yardım eder.

Metabolizmayı hızlandır ve vücutta yağ depolanmasını engeller. Ayrıca tokluk hissi de verir. Böylece sağlıklı zayıflama için faydalıdır.

Moringa yaprağı, doğal bir anti-aging yani yaşlanma karşıtı üründür. Düzenli olarak moringa çayı içenlerde cildin yaşlanması yavaşlar. Bu kişiler, daha güzel ve genç bir cilde sahip olurlar. Çayın olumlu etkileri saç ve tırnakta da gözle görülür şekilde fark edilir. Moringa tozu cilt maskesi şeklinde de kullanılabilir.

içenlerde cildin yaşlanması yavaşlar. Bu kişiler, daha güzel ve genç bir cilde sahip olurlar. Çayın olumlu etkileri saç ve tırnakta da gözle görülür şekilde fark edilir. Moringa tozu cilt maskesi şeklinde de kullanılabilir. Moringa yaprağı tozu, vücut glikoz seviyelerini düşürmede ve diyabetik hastalardaki hücre hasarını azaltmada etkilidir. Düzenli kullanımda kan şekerini ve kolesterolü düşürdüğü gözlenmiştir.

Kan kolesterol düzeyini düşürdüğünden kalp hastalıkları ve damar sertliğine karşı koruma sağlar.

Beyin fonksiyonlarının korunmasında da faydaları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle alzheimer hastalığının tedavisinde de kullanılır.

Antioksidan özelliği ile karaciğer sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Moringa çayı nasıl kullanılır?

Moringa çayı, Türkiye’de daha çok poşet çay şeklinde satılmaktadır. Bu sebeple kullanımı ve hazırlanması son derece kolay ve pratiktir. Poşet çaylar, üzerine kaynar su dökülerek 4-5 dakika demlenmeye bırakıldıktan sonra kolaylıkla hazırlanıp tüketilebilir. Her gün düzenli olarak sabah ve akşam moringa çayı tüketmek kısa süre sonra faydalarını görmeye başlayacağınız anlamına gelir.

Moringa çayının yan etkileri

Son derece faydalı özellikleri bulunan moringa çayının bilinen bazı yan etkileri vardır. Bunlar çok önemli etkiler olmasa da bilinmesi faydalı olacaktır. Son derece nadir olarak görülen bu yan etkiler;

Midede ekşime

İshal

Mide bulantısı

Rahimde kasılma şeklinde sıralanabilir.

Nadir de olsa rahimde kasılmaya neden olarak düşüğe yol açabileceği için hamilelerin moringa çayı içmemesi gerekir.