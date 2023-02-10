MUCİZE: İskenderun'daki Arzu Apartmanı'ndan 107. saatte mucize: 7. kişi de sağ kurtarıldı!

İskenderun'daki Arzu Apartmanı'ndan 107. saatte mucize: 7. kişi de sağ kurtarıldı!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu Hatay'da, İskenderun ilçesinde bulunan Arzu Apartmanı'ndan 107. saatte iki kişi daha enkazdan çıkarıldı. Depremin 102. saatinde de altı kişi sağ kurtarılmıştı.

Çay Mahallesi'ndeki beş katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında görev yapan arama-kurtarma ekipleri, yığınların altında ses tespit etti. Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin dokuz ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla yürütüyor.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu Yasemin ve Kadir Oktay çiftinin de aralarında bulunduğu altı kişiyi depremden 102 saat sonra bulundukları yerden çıkardı. Yaralı depremzedeler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kurtarmanın ardından ekipler ve depremzede yakınları birbirine sarıldı.

107. saatte enkazda bulunan Kılınç ailesinden iki kişi daha çıkarıldı.