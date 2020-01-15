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Müebbet hapis cezasına çarptırılan korgeneral Metin İyidil’e beraat

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Cemaat davasında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil hakkında İstinaf Mahkemesi beraat kararı verdi.
Müebbet hapis cezasına çarptırılan korgeneral Metin İyidil’e beraat

Cemaat davasında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil hakkında İstinaf Mahkemesi beraat kararı verdi. Beraat eden Metin İyidil, dört yıldır kaldığı cezaevinden tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil’in de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. İyidil hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Yerel mahkemenin kararına yapılan itiraz üzerine dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne taşındı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Daire, dün, İyidil’in beraatına karar vererek tahliyesine hükmetti. Eski generaller Lütfü İhsan Yanıkoğlu ve Hamza Koçyiğit’in istinaf başvuruları ise reddedildi. İki generalin de tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstinaf Mahkemesi kararında, İyidil’in icra hareketlerinden önce örgütsel organizasyon içinde yer alarak darbe girişiminden haberdar olduğunun, suç işleme karar ve iradesine katıldığının kanıtlanamadığı belirtilerek, özetle şu değerlendirmeler yapıldı:

“Emir ve davranışlarıyla kalkışmanın karşısında durduğu, başarıya ulaşmaması için de kendi birlikleri ve personeli üzerinde gerekli tedbirleri almış olduğu, darbeye karışanlara karşı en ağır şekilde müdahale edilmesine yönelik emirler vermiştir... Televizyon kuruluşlarında darbe karşıtı açıklama yaptığı anlar ve Etimesgut’ta bulunan Zırhlı Birlikler Komutanlığı’na girmek için yaptığı girişimler karşılaştırıldığında; sanığın yaptığı telefon görüşmelerinin, verdiği beyanat ve daha sonra Zırhlı Birlikler Okul Komutanlığı’na gidişinin darbeye teşebbüs eyleminin başarısızlıkla sonuçlandığının anlaşıldığı saatte gerçekleştirildiğine, darbeye kalkışanları kurtarmaya ve darbeyi canlandırmaya yönelik olduğuna ilişkin değerlendirmeler oluş ve delillerle örtüşmemektedir.”

19 Temmuz 2016 tarihinden beri cezaevinde bulunan İyidil, dün akşam saatlerinde tahliye edildi.

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