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Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleniyor

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'Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı.
Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleniyor

Müge Anlı, bugünkü canlı yayında özel hayatıyla ilgili bir müjde verdi. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birlikte olduğunu açıklayan Anlı, yakında nikâh masasına oturacağını söyledi.

İşte Müge Anlı’nın açıklamaları:

* Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki… Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Kötü yazanlara söylüyorum sizi okumuyorum!

* Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

“YENİ SEZONDA EVLİ BİR KADIN OLACAĞIM”

* Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim. Yeni sezonda evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı ümit ediyorum.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu (Sağda)

MÜGE ANLI’NIN İLK EVLİLİĞİ

Müge Anlı’nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Burhan Akdağ ile evliliğinden bir kızı var.

Müge Anlı-Burhan Akdağ

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