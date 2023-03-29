Muharrem İnce: Çekileceğimi söylemedim

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası iki lider ortak açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı aday Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Memleket Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İnce, Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinin önünde karşıladı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Lütfedip çağrımıza olumlu yanıt verip, bizi kabul ettiği için kendisine ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Doğal olarak başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'nin pek çok sorununu görüştük, arkadaşlarımızla beraber.

*Yaşanan sorunlarla ilgili hangi çözümleri ürettiğimizi de karşılıklı ifade ettik. Bu konuda biz bir kanun teklifi hazırlıyoruz, deprem bölgesiyle ilgili olarak.

*Kanun teklifiyle, deprem bölgesinde yaşanan sorunları gidermek ve deprem bölgesinden ayrılan kişilerin tekrar deprem bölgesine gelmelerini sağlamak için o konuda da Sayın Genel Başkana olabildiğince ayrıntılı bir bilgi verdim. Önümüzdeki günlerde kanun teklifimizi de Meclis'e sunacağız.

“YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR BİREYSEL SORUNLARIN ÇOK ÇOK ÖTESİNDE”

*Yani işin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber olmaya çalışıyoruz, birlikte olmaya çalışıyoruz. Vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz, en büyük arzularımızdan birisi bu.

*Yaşadığımız sorunlar bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları. Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam elbette ki Sayın İnce de en az o kadar duyarlı.

*Sorunları karşılıklı masaya yatırmak, çözümler üretmek de doğal olarak hem benim görevim hem Sayın İnce'nin görevi. Bizi kabul ettiği için tekrar Sayın Genel Başkana ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim.

“İLKELERİMİZ BİZİM ÇOK NETTİR”

Kılıçdaroğlu’nun ardından konuşan İnce, şunları söyledi:

*Bizler, Memleket Partisi olarak; ittifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar, menfaat ittifakları olmamalıdır. İlke ittifakları olmalıdır, ilke etrafında. İlkelerimiz bizim çok nettir. Bir, Atatürk'ü tartıştırmayız.

*İki, teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, FETÖ'süne, IŞİD'ine, DHKP-C'sine, Hizbullah'ına. Biz, kadın hakları konusunda çok kararlıyız, asla geri adım atmayız.

*Biz, Türkiye'de yine mültecilerin gönderilmesi, sığınmacıların gönderilmesi konusunda çok kararlıyız. Bizim ilkelerimiz bunlar, duruşumuz bunlar. Bu duruştan asla taviz vermeyiz.

“BU ERDOĞAN GİTMELİDİR”

*İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Yine inandığımız bir şey var: Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur. Erdoğan, ortak aklı temsil etmemektedir. Erdoğan, kibirlidir. Akla inanmamaktadır.

*Bilime inanmamaktadır. Hukuka inanmamaktadır. Beş dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir. Bu konuda da her tür görüşümüzü açık, net bir şekilde ifade ediyoruz. Sayın Genel Başkan'a da geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, güle güle…

ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

“Erdoğan'ın gönderilmesi gerekir' derken, adaylıktan çekilecek misiniz” sorusuna İnce, “Hayır, öyle bir şey demedim. Biz, döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler. Herkes ateş ediyor bize. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz.”

TEKLİF GELMEDİ

Görüşme sonrası bir televizyon programında canlı yayına bağlanan İnce, “İttifaka gel çağrısı olmadı, tek bir kelime konuşulmadı. İttifaklar iki türlü kurulur, birincisi menfaat ittifakı ikincisi ise ilke ittifakı. Ben ilkelerimizi söylüyorum, çok netim. Çıkışta söyledim bir kısmını” ifadelerini kullandı.

ANLAŞTIĞI KONULARI AÇIKLADI

İnce, Kılıçdaroğlu ile ilgili anlaştıkları konularla ilgili ise, “Seçim güvenliği konusunda ve Erdoğan’ı göndermek konusunda anlaştık” dedi.