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Muharrem İnce: "Esad ile de görüşürüm"

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, DW Türkçe'ye verdiği röportajda seçimi kazanması hâlinde Suriye lideri Esad ile görüşebileceğini söyledi. İnce, İncirlik Üssü ile ilgili de açıklama yaptı.
Muharrem İnce: "Esad ile de görüşürüm"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, DW Türkçe için gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı. İnce iç siyasetten dış politikaya, ekonomiden yargıya birçok konuya değinilen röportajda, cumhurbaşkanı seçilmesi hâlinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüşebileceğini ve Şam'a büyükelçi göndereceğini söyledi.

CHP'li aday, "Esad'la görüşür müsünüz?" sorusuna "Neden görüşmeyeyim? 'Ben küstüm sana'. Böyle bir şey olmaz. Dört milyon Suriyeli Türkiye'de olacak. Ama Şam'da Türk büyükelçi olmayacak. Böyle bir kafa olabilir mi? Ne yapacağız? Biz burada bakacağız onlara, muhatap olmayacak. Bu doğru değil ki. Görüşmeyeceğim kimse yok" yanıtını verdi. İnce, "Biz yeniden 'Yurtta barış, dünyada barış' diyeceğiz. Yani Suriye ile de ABD ile de Almanya ile de barışmalıyız" ifadesini kullandı.

İnce, "'ABD, Fethullah Gülen'i benim cumhurbaşkanlığım dönemimde iade etmezse İncirlik'i kapatırım' dediniz. Kapatır mısınız?" sorusuna ise "'Kapatırım' demedim. Amerikan askerleri Noel tatilini Amerika'da geçirirler' dedim. O da onların haklarıdır zaten" yanıtını verdi.

"Gülen'den icazet" iddiası

CHP'li politikacı, AKP'nin kuruluş süreciyle ilgili bir iddia da ortaya attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001 yılında AKP'yi kurarken birisiyle birlikte "icazet almak için" Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini öne süren İnce, "Partiyi kurarken ziyarete gitti mi? Cevap vermiyor hiç buna. Ben biliyorum kiminle gittiğini. Cumhurbaşkanı olduğumda söyleyeceğim" dedi.

Bahsettiği kişiye "zarar gelmemesi" için şu an itibarıyla adını açıklamayacağını belirten İnce, cumhurbaşkanı olduğunda bu ismi kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Seçildiği takdirde "yüzünü Batı'ya dönen" bir cumhurbaşkanı olacağını ifade eden İnce, "Avrupa Birliği hedefimiz. Yani ayaküstü dış politika konuşmayacağız. Medyatik, radikal açıklamalarda bulunmayacağız. Ülkemizin ulusal güvenlik çıkarlarıyla ekonomik çıkarlarını örtüştürerek dış politika yapacağız" diye konuştu.

"Almanya ile uzlaşabiliriz"

Çalkantılı bir dönemden geçen Ankara-Berlin ilişkilerine dair de değerlendirmede bulunan CHP'li aday, "Meydanlarda 'Ey Merkel, ey Almanya' diye kavga etmenin hiçbir anlamı yoktur. Uzlaşabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi hâlinde doları düşüreceğine dair vaadini yineleyen İnce, bunu nasıl gerçekleştireceğini ise şu sözlerle anlattı:

"Yabancı para güvenli limanı sever. Liman güvenliyse para gelir, dolar da düşer zaten. Yani bir Merkez Bankası Başkanı’nı CHP Genel Merkezi'ne çağırmayacağım. İşin ehli insanları iş başına getireceğiz, liyakatlı insanlar olacak. İdeolojik saplantılarımız olmayacak, şeffaflık olacak, yolsuzluk olmayacak. İsraf ekonomisinden vazgeçeceğiz, insaf ekonomisine geçeceğiz. Ve yatırımcı gelecek, bize güvenecek zaten."

"İnce belli bardağı yasaklarlar"

Ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Alaattin Duran’ın bu görüşme sonrası görevden alınmasına ve SoloTürk pilotlarının da kendisiyle fotoğraf çektirmesinin ardından uçuşlarının iptal edildiğine dair haberlere de değinen İnce, “Ben ziyaret ettim diye dekanı görevden alırsa, pilotun görevini iptal ederse emin olun önümüzdeki hafta ince belli bardakla çay içmeyi yasaklar bunlar” dedi.

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