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Muharrem İnce meydanlara çıkacak mı miting kararı ne? İnce ayara mı çekti?

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CHP milletvekili aday listeleri partiyi karıştırmış ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugünkü iki mitingini “ses kısıklığı” nedeniyle iptal edeceğini yazmıştı. Gelen son haberlere göre İnce Bartın ve Zonguldak mitinglerini yapacak.
Muharrem İnce meydanlara çıkacak mı miting kararı ne? İnce ayara mı çekti?

CHP milletvekili aday listeleri dün gece medyaya sızınca ortalık karıştı. Kendisine yakın isimlerin tasfiye edildiğini gören Muharrem İnce 'ses kısıklığını' bahane ederek sosyal medya hesabından, "Sesim kısıldı, yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz." twitini attı.

İNCE AYAR ÇEKİLDİ: Bu açıklamadan sonra gece yarısı genel merkeze çıkarma yapan Muharrem İnce'nin istediğini elde ettiği söyleniyor. Ankara kulislerinden gelen son haberlere göre listelere İnce ayarı çekiliyor. Saat 17.00'a kadar da gerekli düzenlemelerin yapılacağı söyleniyor.

MİTİNGLER İPTAL Mİ? : Yaşanan bu gelişmeler sonrasında mitinglerle ilgili Muharrem İnce'nin iletişim koordinatörlüğü de yeni bir açıklama yaptı. İnce'nin İletişim Koordinatörlüğü'nün yaptığı açıklamada, Bartın mitinginin 14.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda; Zonguldak Mitingi'nin ise 17.00'de Madenci Anıtı önünde yapılacağı duyuruldu.

MUHARREM İNCE'DEN 'SESİM BİRAZ DÜZELDİ' TWEETİ...Muharrem İnce de sosyal medya hesabından "Sesim biraz düzeldi, bugün 14.30’da Bartın’da, 17.00’de Zonguldak’ta mitinglerimize devam edeceğiz. Sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın" paylaşımı yaptı.

SABAH İPTAL ETMİŞLERDİ: Sabah saatlerinde İletişim Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Muharrem İnce’nin, bugün (21.05.2018 Pazartesi) için duyurulan Bartın ve Zonguldak miting programları iptal edilmiştir" denilmişti.

LİSTEYE KİMLER GİREMEDİ?... CHP'de listeye giremeyen isimler arasında Haluk Pekşen, Mustafa Balbay, Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Melda Onur, Yıldız Tur Biçer, Fikri Sağlar, Zeynep Altıok, Şenal Sarıhan, Musa Çam, Erdin Bircan, Hüsnü Bozkurt, Necati Yılmaz, Hilmi Yarayıcı, Niyazi Nefi Kara, Elif Doğan Türmen, eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve İlhan Cihaner de var.

LİSTE AÇIKLANMADI BİLİNÇLİ SIZDIRILDI... İnternethaber'e bomba gibi kulis haberleri ulaştı. Aslında CHP'nin milletvekili listeleri açıklanmadı. Muharrem İnce'ye yakın isimlerin çizik yemesi üzerine birileri listeyi bilinçli olarak basına sızdırdı.

Kaynak: internet Haber
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