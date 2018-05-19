Muharrem İnce seçim manifestosunu Samsun'da açıkladı, Kıbrıs'ta çözüm vurgusu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Samsun'da seçim manifestosunu açıklıyor.



-İktidarın kutuplaştırıcı dili her gün daha da artarak zehrini akıtıyor. Dış politikada bozgun dönemi yaşanıyor. Pasaportumunz Edirne'den öteye değeri yok. Uluslararası ilişkilerimizin kaderi saray koridorlarının keyfiliğine terk edilmiştir. Ortadoğu batağına saplandık. Ülkemiz 5 milyona yaklaşan bir göçmen sorunu ile karşı karşıya bırakılmıştır.

-Dini her şeyi alet eden bir ekibin tahakkümü altındayız. Tek adamla aynı düşünmeyen herkes hain. Olağanüstü hal uygulaması olağanlaşmıştır. En temel hakkı olan yaşam hakkı tehlikededir. Karanlık bir tablo ve bunalmış bir millet var. Karanlık bir yola girmek üzereyiz.

-İzlenen enerji politikaları milli olmaktan çıkmış, dışa bağımlı hale getirilmiştir. Madenlerimiz yandaşlara peşkeş çekilmiştir. Her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak dışında düşündükleri başka bir şey yok. Rakamlara baktığımızda ekonomik tablo tam bir felakettir.

-Bu dönemde hak ve güç arasındaki bağ koparıldı. Adalet sadece mülkün değil, hukuk başta olmak üzere bütün unsurların temelidir. Kamu yöneticileri tek adamın temsilcisi haline geldi. Devlet, ayaküstü kararlarla idare edilir hale geldi. Hesap verme ile utanma arasındaki bağ koparıldı. "Yanıldık, kandırıldık, affedin" demek adet edinildi.

-Ülkeyi içinde bulunduğu duruma düşürenlerin kurtarması beklenemez. Memeleketin yaralarını sarmak hefediyle onarım politikalarımız 5 ana sutuna dayanakcaktır. Bu sütunlar; hukuk sütunu, demokrasi sütunu, ekonomi sütunu, dış politika sütunu ve eğitim sütunudur. Bu sütunların çatısını parlamenter sistem oluşturacaktır.

-Hukuk; hukuk devleti kavramını standart hale getireceğiz. Hukuk devleti için ilk adım olağanüstü halin kaldırılması olacaktır. Hakim ve savcıların talimatla hareket etmelerine son verilecektir. Etkin ve gecikmeyen bir yargı düzeni kurulacaktır. Yargı üyelerinin göreve başlaması siyasi erkin dışında olacaktır. Özel hayatın gizliliği en önemli önceliklerimizdendir.

-Demokrasi; güçlü bir parlamenter rejim oluşturulacaktır. Yerel yönetimler ve sivil toplum ön plana çıkarılacaktır.

-Ekonomi; tüketim, israf borçlanma sarmalına bağlı ekonomik model terk edilecek, refah ekonomisine geçilecektir. "Her şeyi ithal edebiliriz" anlayışı gidecektir. Yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilecektir. Merkez Bankası para politikasını bağımsız bir şekilde uygulayacaktır. Hedefimiz Türkiye ekonomisini her yıl en az yüzde 7 büyümesidir. Enflasyon yüzde 5'e düşürülecektir. İşsizlik oranları 5 yıl içerisinde yüzde 5'e düşürülecektir. Yüksek teknoloji bölgeleri kurulacaktır. İhracatımız 5 yıl içerisinde 2 katına çıkarılacaktır. İthal kömüre dayalı termik santral yapımına kısıtlama getirilecektir.