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Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu mesajı

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu mesajı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 100 bin imza koşulunu yerine getirerek Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, CHP kaynaklarının, “nezaket ziyareti” olarak nitelendirdiği görüşmenin amacını, “Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz” sözleriyle açıkladı. Adaylığı ile Millet İttifakı'nın oylarını böleceği eleştirilerinin odağındaki İnce, bugün sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İnce şunları söyledi:

“Bazı medya organlarında kulis bilgisi adı altında paylaşılan, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu şeklindeki gerçeği yansıtmayan haberler hakkında, kamuoyunun doğruları öğrenmesi adına bu açıklamayı yapıyorum.

24 SAAT KALA…

Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır.

Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi'ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP'yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi'ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir.

KILIÇDAROĞLU’NA BAŞARILAR DİLİYORUM

Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir.

Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır.

Bu vesileyle, sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçimlerde başarılar diliyorum.”

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