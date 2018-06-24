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Muharrem İnce'den son dakika önemli çağrı

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Muharrem İnce'den son dakika önemli çağrı
Muharrem İnce'den son dakika önemli çağrı

İşte o çağrı;

Ne yaparlarsa yapsınlar, kaybedecekler. Hileyle hurdayla seçim kazanma dönemi artık bitti. Bu yöndeki haberlerle sakın yılgınlığa, karamsarlığa kapılmayın. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın, umudunuzu asla yitirmeyin. Ben canım pahasına oyunuza sahip çıkacağım, başaracağız.

 

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