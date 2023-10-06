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Muloh Gariba Sheron, Ankara’da düzenlenen IPETGAS 2023’te Öğrenci Bildiri Yarışması’nda birinci oldu

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kamerunlu doktora öğrencisi Muloh Gariba Sheron, Ankara’da düzenlenen IPETGAS 2023’te Öğrenci Bildiri Yarışması’nda birinci oldu
Muloh Gariba Sheron, Ankara’da düzenlenen IPETGAS 2023’te Öğrenci Bildiri Yarışması’nda birinci oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği öğrencisi Muloh Gariba Sheron, Ankara’da düzenlenen 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi’nde yapılan “Öğrenci Bildiri Yarışması”nda birincilik kazanarak 25 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği öğrencisi Muloh Gariba Sheron, Türkiye Petrol Jeologları Derneği, TMMOB Petrol Mühendisleri Odası ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından Ankara’da düzenlenen Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi (IPETGAS 2023)’nde katıldığı “Öğrenci Bildiri Yarışması”nda “Yüksek Lisans” kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Hali hazırda Yakın Doğu Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak eğitimine devam eden Kamerunlu Muloh Gariba Sheron, bu başarısıyla 25 bin liralık ödülün de sahibi oldu.

Türkiye’nin kara ve deniz alanları ile komşu ülkelerdeki petrol ve doğal gaz aramacılığının son dönemdeki bulgularının paylaşıldığı kongrede aynı zamanda; altyapı ve stratejiler tartışılarak, yenilenebilir enerji kaynaklarındaki gelişmeler uzmanlarca değerlendirildi.

Ulusal ve uluslararası birçok katılımcının yer aldığı kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Muloh Gariba Sheron “Öğrenci Bildiri Yarışması”na; “Sıkı Bir Kumtaşı Rezervuarının Hidrolik Çatlatma ile Stimülasyonu: Taylor Kumtaşı, Teksas” başlıklı bildirisi ile katıldı. Çalışmasında; düşey bir gaz kuyusundaki hidrolik çatlatma sonrası, verimlilik modellerini araştıran Muloh Gariba Sheron, ayrıca hidrolik kırılma işlemleri için tasarlanan FRACPRO yazılımı kullanılarak; farklı perforasyon uzunluğu, farklı çatlatma sıvısı ve propan için onaltı senaryo ile en iyi kırık geometrisi ile boyutsuz  iletkenlikleri inceledi. Muloh Gariba Sheron, bilimsel çalışması ile birincilik ödülünün ve 25 Bin TL’lik para ödülünün de sahibi oldu.

Muloh Gariba Sheron: “Yakın Doğu Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü’nün desteği ile birçok yeni araştırmaya imza atmayı hedefliyorum.”

Doktorasını Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürdüren Muloh Gariba Sheron, Ankara’da katıldığı 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi’nin kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu söyleyerek “Bu platformda yer almama destek olan Yakın Doğu Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği bölümüne teşekkür diyorum” ifadelerini kullandı.

Yüksek lisans tezinin, geleneksel olmayan rezervuarlarda üretimi artırmak için yaygın olarak kullanılan hidrolik kırmlarla ilgili olduğunu söyleyen Muloh Gariba Sheron, “Yüksek Lisansım sırasında araştırma, teknik ve sunum becerileri hakkında çok şey öğrendim. Öğrendiğim her şeyi tezime dahil ettim. Tez danışmanım Prof. Dr. Salih Saner ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar da bana her zaman destek oldular” dedi.

Çalışmalarını dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürdürmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Muloh Gariba Sheron “Yakın Doğu Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü’nün desteği ile birçok yeni araştırmaya imza atmayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

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