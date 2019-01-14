Mülteci kampında yaşayan bir kadın, çocuklarının açlığına dayanamayarak kendini yaktı

Ürdün-Suriye sınırındaki El-Rekban mülteci kampında yaşayan Suriyeli bir kadın, kamptaki zor hayat şartlarına dayanamayıp kendini yakarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yanıklar alan kadının, çocuklarının açlığına dayanamayarak intihar etmek istediği öğrenildi.
Rekban mülteci kampı basın sorumlusu Ömer el-Hımsi'nin AA muhabirine aktardığına göre, mülteci kampında kalan 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Suriyeli kadının, çocuklarının açlığına dayanamadığı için kendini yaktığını ifade etti.
Kampın sağlık sorumlusu ise intihar girişiminde bulunan kadının ağır yanıklar alarak hayatta kaldığını, tedavisine Ürdün'de devam edildiğini belirtti.
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