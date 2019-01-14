  • BIST 91.671
  • Altın 228,465
  • Dolar 5,4960
  • Euro 6,2977
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Mülteci kampında yaşayan bir kadın, çocuklarının açlığına dayanamayarak kendini yaktı

» »
Ürdün-Suriye sınırındaki bir mülteci kampında kalan kadının, çocuklarının açlığına dayanamayarak intihar etmek istediği öğrenildi. Ağır yanıklar alan kadının tedavisi sürüyor.
Mülteci kampında yaşayan bir kadın, çocuklarının açlığına dayanamayarak kendini yaktı

Ürdün-Suriye sınırındaki El-Rekban mülteci kampında yaşayan Suriyeli bir kadın, kamptaki zor hayat şartlarına dayanamayıp kendini yakarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yanıklar alan kadının, çocuklarının açlığına dayanamayarak intihar etmek istediği öğrenildi.

Rekban mülteci kampı basın sorumlusu Ömer el-Hımsi'nin AA muhabirine aktardığına göre, mülteci kampında kalan 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Suriyeli kadının, çocuklarının açlığına dayanamadığı için kendini yaktığını ifade etti.

Kampın sağlık sorumlusu ise intihar girişiminde bulunan kadının ağır yanıklar alarak hayatta kaldığını, tedavisine Ürdün'de devam edildiğini belirtti. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 38 kadın cesedinin olduğu toplu mezar bulundu!11 Ocak 2019 Cuma 10:48
  • Yemen'deki saldırıdan korkunç görüntüler11 Ocak 2019 Cuma 10:45
  • "Suudi Veliaht Prens, Kaşıkçı cinayetinden ders çıkarmadı"11 Ocak 2019 Cuma 10:42
  • İdlib'in kontrolü El Kaide bağlantılı HTŞ'ye geçti10 Ocak 2019 Perşembe 16:51
  • İsrailli eski bakan İran için casusluk yaptığını itiraf etti09 Ocak 2019 Çarşamba 18:15
  • Mekke'yi böcekler istila etti (video)09 Ocak 2019 Çarşamba 16:59
  • Hamaney: ABD'yi birinci dereceden ahmaklar yönetiyor09 Ocak 2019 Çarşamba 16:02
  • "Türkiye, ABD çekilmeden saldırmayacak"09 Ocak 2019 Çarşamba 09:23
  • Erdoğan'dan Kıbrıs göndermelli Suriye mesajı: Bir zamanlar Ayşe tatile çıkmıştı08 Ocak 2019 Salı 14:38
  • İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı07 Ocak 2019 Pazartesi 10:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti