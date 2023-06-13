  • BIST 5.497,72
  • Altın 1489.823
  • Dolar 23.6468
  • Euro 25.5551
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

Multipl Skleroz (MS) hastalığında kullanılmaya başlanan yeni nesil ilaç tedavileri hastaların kaderini değiştiriyor

» »
Multipl Skleroz (MS) hastalığında kullanılmaya başlanan yeni nesil ilaç tedavileri hastaların kaderini değiştiriyor
Multipl Skleroz (MS) hastalığında kullanılmaya başlanan yeni nesil ilaç tedavileri hastaların kaderini değiştiriyor

Günümüzde özellikle 20-40 yaş arasındaki genç erişkinlerde daha sık rastlanan, beyin ve omuriliği etkileyen Multipl Skleroz (MS), hastalarda ataklarla kendini gösteriyor. MS, erkeklere oranla, kadınlarda daha fazla görülüyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Nöroloji Uzmanı Dr. Tansel Ünal, son yıllarda dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinde kullanılmaya başlanan yeni nesil MS tedavi protokollerinin, ülkemizde de Yakın Doğu Oluşumu hastanelerinde uygulandığını söyledi.

Multipl Skleroz (MS), kişiden kişiye değişen farklı etkenler nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, Nöroloji Uzmanı Dr. Tansel ÜNAL, genetik yatkınlık zemininde, bazı çevresel faktörlere maruz kalmanın, MS hastalığının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadığının düşünüldüğünü söylüyor. “Özellikle ergenlik döneminde; güneş ışığının yeteri kadar alınamaması, tütünle erken tanışma, vitamin eksikliği, kafeinli gıdaların fazla tüketilmesi, yoğun çalışma saatleri, aşırı stres gibi faktörlerin MS hastalığının ortaya çıkmasında etkili olduğu görülüyor” diyen Uzm. Dr. Tansel Ünal, buna rağmen MS gelişimindeki kesin etiyolojik etkenin henüz tam olarak ortaya konulamadığını ve bu konuda önümüzdeki dönemde daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.

MS’in belirtileri

MS, özellikle hastalığın erken dönemlerinde, 24 saatten daha uzun süren ve çok çeşitlilik gösterebilen nörolojik belirtilerin görüldüğü ataklarla kendini gösteriyor. Bu belirtiler, bir veya birden çok uzuvda güçsüzlük, uyuşma ve his kaybı, denge bozukluğu, görme kaybı gibi çok çeşitli şekillerde olabiliyor. Başlangıçta ataklar büyük oranda gerileme eğiliminde olsa da, bir süre sonra, hastalarda bazı sekeller kalmaya başlıyor ve zaman içinde bireylerin en verimli çağları olan genç erişkinlik döneminde önemli düzeyde fiziksel engellilik, iş gücü kaybı ve psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor.

dr.-tansel-unal-002.jpg

Yeni nesil MS tedavi protokolü nasıl uygulanıyor?

MS hastalığının tedavisinde; atak tedavisinin yanında, yeni atakların ortaya çıkmasını engelleyici ilaç tedavileri de çok büyük önem taşıyor. Bunun uzun soluklu bir tedavi süreci olduğunu ve kullanılan alışılagelmiş tedavilerin, hasta açısından yorucu, kullanımı güç yöntemler olduğunu belirten Uzm. Dr. Tansel Ünal; hastalığın etkisinden bağımsız olarak, bu tedavi protokollerinin başlı başına hastalar üzerinde hırpalayıcı, yıpratıcı ve aynı zamanda yoğun depresyona neden olan yan etkileri olabildiğini, birçok hastanın tedaviye uyum sağlayamadığını söylüyor.

Günümüzde ilaç tedavisinde seçeneklerin çok arttığını ifade eden Uzm. Dr. Tansel Ünal, MS tedavisinde yeni ilaç tedavilerinin geliştirildiğini, son yıllarda büyük merkezlerde kullanılmakta olan yeni nesil MS ilaç tedavilerinin, Yakın Doğu Oluşumu Hastanelerinde de uygulanmaya başlandığını belirtiyor. Uzm. Dr. Ünal yeni nesil ilaç tedavisi protokolleri ile ilgili olarak “Örneğin, birinci basamak ilaç tedavisi uygulanmış ve fayda görememiş uygun bir hastaya, çok kısa süreli özel bir tedavi protokolü uygulayabiliyoruz. Üstelik bunun için hastanede yatmak da gerekmiyor. Sadece on gün boyunca günde bir tablet ilaç tedavisi uyguladığımız hastamız, bu tedavi kürünün ardından, bir yıl boyunca MS’le ilgili başka hiçbir ilaç kullanmıyor. Bir yıl sonra, yine on günlük bir kür uygulanan hastamızı ilaçsız olarak izlemeye alıyoruz” diyor.

Yeni nesil MS ilaç tedavi protokolleri ile alınan olumlu sonuçların yüz güldürücü ve gelecek için umut verici olduğunu sözlerine ekleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Tansel Ünal; diğer ilaç tedavilerine göre hem daha etkin, hem de çok daha kolay uygulanabilir olan ve hasta uyumunun anlamlı derecede yüksek olduğu bu tedavi protokollerini, Yakın Doğu Oluşumu Hastanelerinde MS hastalarına uygulayabiliyor olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiriyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak11 Haziran 2023 Pazar 17:59
  • Kalp krizinin tek sorumlusu kolesterol değil11 Haziran 2023 Pazar 15:57
  • Kahve içmeyi bıraktığınızda vücudunuzda neler olur?10 Haziran 2023 Cumartesi 17:48
  • Beyin neden magnezyuma ihtiyaç duyar?10 Haziran 2023 Cumartesi 14:33
  • Yeni kalp nakli yöntemi nakil bekleyen hastalara umut olabilir09 Haziran 2023 Cuma 22:24
  • Uzmanlar alkol için uyardı… 60 hastalıkta da etkin09 Haziran 2023 Cuma 21:53
  • 101 milyondan fazla kişinin diyabet hastası olduğu tespit edildi09 Haziran 2023 Cuma 19:29
  • Çin’de yeni corona dalgası09 Haziran 2023 Cuma 14:48
  • Yeni kalp nakli yöntemi nakil bekleyen hastalara umut olabilir08 Haziran 2023 Perşembe 21:47
  • Bilimsel araştırma: Uyku sorunu yaşayanların felç riski artıyor08 Haziran 2023 Perşembe 20:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti