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Murat Şenkul: Su fiyatları değişti ama hükümet eliyle belediyeler kaos ortamına itildi

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediyelerin devletten aldığı suyun ton fiyatının 7,5 TL’ye yükselmesine tepki gösterdi; “Fiyatlar değişti ama hükümet eliyle belediyeler kaos ortamına itildi” dedi.
Murat Şenkul: Su fiyatları değişti ama hükümet eliyle belediyeler kaos ortamına itildi

İşte açıklama;

Bakanlar kurulu kararı ile belediyelerin su alış flyatı 7.5 TL oldu.

Bu rakam belediye depolarına düşen her ton suyun fiyatıdır.

Kayıp/kaçak, eve kadar suyun taşınma maliyeti, faturalama ve tahsilat maliyeti de eklendiği zaman Girne Belediyesinin ton başı maliyeti 12 TL’nin üzerindedir.

Yeni yapılan yasa ile su fiyatları tüzük ile belirlenir denmektedir.

Belediye Meclisimizde biz tüzüğümüzü yaptık ve en düşük kullanım olan 0-10 tonu yaklaşık 119 TL yaparak, o kalemdeki ton başı birim fiyatını 11.90 TL olarak belirledik ki bu zararına satıştır bizim için.

Bu bilgilerden sonra bir ek bilgi daha vermemiz gerekmektedir.

Bizim yeni tüzüğümüzü yürürlüğe koymak için merkezi idareden onay isteyip istemediğimiz noktasında 2 farklı hukuki görüş vardır.

1.cisi belediye meclisi kararı yetkilidir derken
2.cisi merkezi idare onayını işaret etmektedir.

Özetle bir bakanlar kurulu kararı alındı,
Fiyatlar değişti ama hükümet eliyle belediyeler kaos ortamına itildi.

Buradan Hükümete çağrımız ya diğer birçok yasa değişikliğinde olduğu gibi belediye meclislerinin yaptığı tüzükler onaylanıncaya kadar Su satış fiyatının alt limitini belirlesinler ki bu da minimum 12 TL olmalıdır, ya da tüzükler geçinceye kadar yeni fiyat uygulamasını durdursunlar.

Aksi kaostur.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da tüm vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedim çünkü hükümetimiz yine 1 NİSAN şakası gibi bir karar almıştır.

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