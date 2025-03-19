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Murat Şenkul: Trafik kazasındaki aydınlatma eksikliği vicdani sorumluluğumdur

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Naci Talat Caddesi'ndeki trafik kazasında hayatını kaybeden Ogün Aldemir'in ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Aydınlatma eksikliğinin payının vicdani sorumluluğunu üzerime aldığımın bilinmesini istiyorum" dedi.
Murat Şenkul: Trafik kazasındaki aydınlatma eksikliği vicdani sorumluluğumdur

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, dün akşam kentin sınırlarında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 48 yaşındaki Ogün Aldemir’in ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı. Şenkul, kazanın olduğu Naci Talat Caddesi'nde onlarca aydınlatma direği bulunduğunu ancak sadece o noktadaki aydınlatmaların yanmadığını belirterek, "Bu kaybın yaşanmasında aydınlatma eksikliğinin payının vicdani sorumluluğunu üzerime aldığımın bilinmesini istiyorum" dedi.

Şenkul, göreve geldikleri günden itibaren aydınlatma altyapısına ciddi bütçeler ayırdıklarını ve bölgelerde sürekli yenileme çalışmalarının yapıldığını ancak tüm cadde ve sokakların düzeltilmesinin zaman alacağını ifade etti.

Şenkul, yolun karanlık olmasının ve yol bozukluğunun yan sorunlar olduğunu belirterek, asıl sorunun sürücülerin alkollü, süratli ve dikkatsiz araç kullanması olduğunu vurguladı.

Şenkul, "Alkollü, süratli ve dikkatsiz şekilde araç kullanıyoruz. Bu kaybın son olmasını sadece dileyerek değil, bunun olmasını sağlamak için üzerimize düşeni yapmaya daha da çok efor harcayacağız" dedi.

Şenkul'un tam paylaşımı şöyle:

"Dün akşam başkanı olduğum kentin sınırları içinde trafikte bir can daha kaybedildi.

Kazanın olduğu cadde üzerinde onlarca aydınlatma direği var ancak sadece o noktadaki aydınlatmalar yanmıyordu.

Göreve geldiğimizden beri aydınlatmalar konusuna çok ciddi bütçe ayırdık ve sürekli bölgeleri yeniliyoruz.

Ancak tümünün düzeltilmesi her konuda olduğu gibi bu konuda da zaman alacak.

Bu kaybın yaşanmasında aydınlatma eksikliğinin payının vicdani sorumluluğunu üzerime aldığımın bilinmesini istiyorum.

Ancak yol karanlıktı, yol bozuktu gibi yan sorunlara odaklanarak sorunun esasını gözden kaçırmamız gerektiğini düşünüyorum.

Alkollü, süratli, dikkatsiz şekilde araç kullanıyoruz.

Sorunun esasını hep ıskalayarak, sosyal medyada like avcılığı yaparak bu ölümlerin önüne geçemeyeceğiz.

Tekrar yazıyorum:

ALKOLLÜ, SÜRATLİ ve DİKKATSİZ şekilde araç kullanıyoruz.

Bu kaybın son olmasını sadece dileyerek değil bunun olmasını sağlamak için üzerimize düşeni yapmaya daha da çok efor harcayacağız ama başta sürücüler olmak üzere konunun tüm paydaşları üstüne düşeni yapmazsa vicdanı sahibi insanlar olarak  daha çok uykusuz gece geçireceğiz."

 

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