Muz tüketimi adet sancısını azaltabilir

Fizyolojik ve doğal bir süreç olan adet dönemini her kadının farklı şekilde deneyimlediğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ahmet Canbaz, kadınlarda adet dönemi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak adet ağrılarını hafifletmenin püf noktalarını anlattı…

11-15 YAŞLARINDA BAŞLAYABİLİR

Adet kadınlarda genetik yapı çevresel faktörler, coğrafi bölge ve iklim yapısına göre değişmekte olup, genellikle başlangıç yaşı 11-15, bitiş yaşı 47-52 olan, 21-35 gün döngüsünde 1-8 gün süreyle devam eden vajinal bir kanama sürecidir. Asıl amacı, neslin devamı için yuva görevi gören rahim içi duvarının fonksiyonel tabakasının, gebelik oluşmadığında yeni bir hazırlık dönemi için dökülmesi olup genital sistemin de durumu hakkında bilgi vermesidir.

STRESLİ YAŞAM SANCILARI ARTIRABİLİR

Adet ağrısı çoğu zaman adet sırasındaki mediatörlerin artmış miktarına ve hassasiyetine, rahim gövde ve boynu arasında anatomik açının değişimi neticesinde olabildiği gibi rahmin polipleri, myom, adenonyous, endometriozis gibi patolojik durumlarda da sıkça karşımıza çıkar. Adetin ağrılı olmasına, stresli yaşam, ruhi gerginlik, beslenme alışkanlığı, cinsel sorunlar-anorgazmi, ilave hastalıklar, migren-menier bu konudaki bilgi eksikliği veya yanlış duyumlar, A tipi kişilik (mükemmeliyetçi) de zemin hazırlamaktadır.

GERGİN VE SİNİRLİ OLUNABİLİR

Fizyolojik ve doğal bir süreç olan adet dönemini her kadın farklı şekilde deneyimleyebilir. Adet görülme süresi, yoğunluğu, hormonal ve psikolojik etkileri kadından kadına değişiklik gösterir. Adet ağrısı kendisini birkaç gün önceden kasık, bel ve bacaklara vuran kramp tarzında baskı varmış hissi verecek şekilde belli eder. Beraberinde gerginlik, sinirlilik, kognitif ve bilişsel değişiklikler, göğüslerde ağrı, baş ağrısı ve dönmesi, bulantı, ishal, kusma olabilir. Daha önce adet ağrısı yokken ortaya çıkması, şiddetinin ve süresinin artması, günlük yaşantının ve hayat kalitesinin bozulması durumları kişinin doktora başvurmasını gerektirir.

YÜRÜYÜŞ VE NEFES EGZERSİZLERİ İLE SANCILAR AZALTILABİLİR

Adet ağrılarını gidermek veya azaltmak için; sigara kullanılıyorsa bırakılmalı, beslenme alışkanlığı gözden geçirilmeli, lifli, Omega-3, C vitamini, B vitamini komplekslerini içeren gıdalar tüketilmelidir. Muz, balık, narenciye, yoğurt, mevsimine göre karpuz, rezene, papatya, adaçayı tüketilmelidir. Sıcak duş, yürüyüşler, nefes egzersizleri, yoga, meditasyon yapılarak ağrı sırasında cenin pozisyonu ve masajlar, sıcak torba uygulamaları etkili olabilir.

UYGUN AĞRI KESİCİ İLAÇLAR TERCİH EDİLEBİLİR

Tedavi etkene yönelik olup patolojik sebep ortaya konamayanlarda magnezyum, E vitamini, B vitamini içeren preparatlar, prostosiklin ve prostaglandin inhibitörü içeren ağrı kesiciler, oral kontraseptifler kullanılabilir. Alternatif tedaviler; masaj, yoga, meditasyon ve akupunkturdur.