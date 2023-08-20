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Müzakerelerin başlaması şartı olarak "egemen eşitlik ilkesinden vazgeçildi" iddiası

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Rum basını, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması için KKTC’nin egemen eşitliğinin tanınması şeklinde koyduğu koşuldan vazgeçtiğini, ancak egemen eşitlik ilkesinin müzakerelerin ilerleyen safhalarında, Kıbrıs sorunu çözüls
Müzakerelerin başlaması şartı olarak "egemen eşitlik ilkesinden vazgeçildi" iddiası

Rum basını, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması için KKTC’nin egemen eşitliğinin tanınması şeklinde koyduğu koşuldan vazgeçtiğini, ancak egemen eşitlik ilkesinin müzakerelerin ilerleyen safhalarında, Kıbrıs sorunu çözülsün ya da çözülmesin, kabul edilmesi gerektiği şartını koyduğunu iddia etti.

Kathimerini gazetesi, "Egemen Eşitlik Konusunda Ankara’nın Manevraları” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği yorum haberinde, bir Türk yetkilinin AB yetkililerine, KKTC’nin egemen eşitliğinin tanınmasının müzakerelerin başlaması şartı olmaktan çıkarılabileceğini ancak bu ilkenin, Kıbrıs sorunu çözülsün ya da çözülmesin, ileriki safhalarda kabul edilmesi gerektiğini ilettiğini iddia etti.

Habere göre Türkiye’nin bu tavrı, AB’deki “güçlü çevrelerce” olumlu bir gelişme şeklinde yorumlanırken, Türkiye’nin egemen eşitlik ilkesinden vazgeçmediği, sadece zamanlama olarak geriye attığı öne sürüldü.

AB ve uluslararası toplumun, Türkiye’nin bu talebi karşısında takındığı tepkisiz durumun, Rum yönetiminin mücadele etmesi gereken en önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan gazete, müzakereleri çıkmazdan kurtarmaya çalışan Kıbrıs Rum tarafının bir “yapıcı güvensizlik sürecinin doğmasına sebep olma ihtimalinden” de söz etti.

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