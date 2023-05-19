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Müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik kilidi açacak unsurun "ekonomi" olduğu iddiası

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Türkiye’nin, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasına katkı koymasına yönelik kilidi açacak unsurun “ekonomi” olduğu iddia edildi.
Müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik kilidi açacak unsurun "ekonomi" olduğu iddiası

Fileleftheros gazetesi, “Kilit Açmak İçin Ekonomik Teşvik” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’ne çeşitli ülkelerden “Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasına katkı koyması için Türkiye’ye yönelik en iyi yaklaşımın ekonomi alanında olduğu” yönünde mesajların geldiğini yazdı.

Rum liderliğinin muhataplarının, ekonomik teşviklerin tüm sürecin kilidini açabileceğini ortaya koyduğunu yazan gazete, çeşitli Avrupa başkentlerinde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önde olduğu ve seçimleri kazanacağı şeklindeki görüşün bulunduğunu belirtti.

 

Buna paralel olarak Türkiye’deki adaylar arasında kim kazanırsa kazansın, seçim sonrasındaki önceliğin ekonomi olacağı şeklindeki değerlendirmelerin de bulunduğunu belirten gazete bu durumun; müzakerelerin yeniden başlamasına katkı koyması için Ankara gidişatına yönelik hamlelerin yapılmasına olanak sağladığını yazdı.

Rum Yönetimi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin yanı sıra Almanya’ya yapacağı ziyaretin, Ankara gidişatına yönelik yeni hamleler yapılmasına büyük bir önem verdiğini yazan gazete, gerek Almanya gerekse Hollanda’nın, Rum Yönetimi’nin, AB’nin Kıbrıs sorununda aktif bir şekilde yer alması çabasında, önemli rol oynayabilecek iki ülke olduğunu da belirtti.

Gazete haberinde ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın kısa zaman içerisindeki gelişmelerden söz etmesinin yanı sıra Almanya’nın, Türkiye’deki seçimlerin tamamlanmasının ardından Kıbrıs sorununda gelecek iki ay içerisinde hareketlilik görmeyi umut etmesinin tesadüf olmadığını da yazdı.

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