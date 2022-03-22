  • BIST 2.188,81
  • Altın 916.005
  • Dolar 14.8473
  • Euro 16.3673
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Nadal sakatlığı nedeniyle kortlardan en az bir ay uzak kalacak

» »
Nadal sakatlığı nedeniyle kortlardan en az bir ay uzak kalacak
Nadal sakatlığı nedeniyle kortlardan en az bir ay uzak kalacak

Kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attığı sezonda 20 maçlık galibiyet serisi, katıldığı Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nın finalinde aldığı yenilgiyle sona eren Nadal'ın, maç sırasında sakatlandığı ortaya çıktı.

ABD'li Taylor Fritz'e 2-0 yenildiği karşılaşma sırasında nefes alma problemi yaşayan ve maçı zorlanarak tamamlayan 35 yaşındaki tenisçinin, İspanya dönüşü doktor kontrolünde kaburgasında stres kırığı tespit edildi.

İspanya basınına konuşan Nadal, "Tedavim 4-6 hafta sürecek. Bu, iyi bir haber değil ve ben de beklemiyordum. Yıkılmış durumdayım çünkü çok iyi bir sezon başlangıcının ardından bu yılın çok iyi geçeceğini sanmıştım. Ama mücadelemi bırakmayacağım. Sabırla iyileşmeyi bekleyeceğim ve çok çalışarak açığı kapatacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyerindeki 21 grand slam şampiyonluğunun 13'ünü Fransa Açık'ta kazanan Nadal'ın, bu yıl 22 Mayıs'ta başlayacak organizasyona kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus tenisçi Medvedev kariyerinden endişe duyuyor10 Mart 2022 Perşembe 18:30
  • MotoGP’de perde yarın Katar’da açılıyor04 Mart 2022 Cuma 17:20
  • Serena Williams, New York Times’ın hatasını gözler önüne serdi03 Mart 2022 Perşembe 20:27
  • Tatar, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Antrenör Ve Sporcuları Kabul Etti01 Mart 2022 Salı 20:35
  • Rusya, Formula 1 takviminden çıkarıldı27 Şubat 2022 Pazar 18:05
  • Rusya, Formula 1 takviminden çıkarıldı25 Şubat 2022 Cuma 20:50
  • Ukrayna'da yaşananlara UEFA'dan tepki24 Şubat 2022 Perşembe 21:50
  • Pekin Kış Olimpiyatları'nda Kovid-19 Tedbirleri, Yapay Kar Ve Doping Konuşuldu21 Şubat 2022 Pazartesi 23:00
  • Norveç, Pekin'de 16 Altın Madalyayla Kış Olimpiyatları Rekorunu Kırdı20 Şubat 2022 Pazar 22:45
  • KKTF Çizgi Ve Gözlemci Hakem Kursu Tamamlandı…19 Şubat 2022 Cumartesi 17:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti