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Nagehan Alçı'dan askeri üniforma açıklaması: Çok üşümüştüm

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yla röportajını Ukrayna bayrağı taşıyan askeri kamuflaj giydiği bir fotoğrafla duyurması gazetecilik etiği açısından eleştirilmişti.
Nagehan Alçı'dan askeri üniforma açıklaması: Çok üşümüştüm

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yla röportajını Ukrayna bayrağı taşıyan askeri kamuflaj giydiği bir fotoğrafla duyurması gazetecilik etiği açısından eleştirilmişti.

Alçı eleştirilere "O dondurucu soğukta çok üşüdüm, bunun üzerine Poroşenko’nun Başdanışmanı bana geçici olarak giymem için bu askeri montu getirdi, ben de giydim." diyerek yanıt verdi.

Alçı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığım özel röportaj esnasında aşırı soğuktan ötürü giydiğim mont ile ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Bu konuda bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim…

Poroşenko ile röportajı Kiev sokaklarında,Eski Başkan ve ekibinin karargahı önünde yaptık. Ben de o dondurucu soğukta çok üşüdüm, bunun üzerine Poroşenko’nun Başdanışmanı bana geçici olarak giymem için bu askeri montu getirdi, ben de giydim. Yoksa bu üniforma ile dolaşmıyorum.

Öte yandan ben bu işgal ve istila karşısında asla tarafsız değilim. Tüm kalbimle bir vatan savunması vermekte olan Ukrayna halkının yanındayım. Gazeteci işgal karşısında tarafsız olamaz. Fakat haberlerimi ve röportajlarımı da objektif yaparım, haber yansız, yorum hürdür.

Ukrayna’da yaptığım gazetecilik vesilesiyle bana yine fabrikasyon olduğunu bin kere açıkladığım twitlerle saldıran tüm sitelere ve kişilere de dava açacağım. Yeter artık! En son Ümit Özdağ’ın bana iftira saldırısında yine açıklamıştım. Buyrun o yazıyı okuyun.

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