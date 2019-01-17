Nami: Elektrik üretiminde köklü değişiklik şart

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, elektrik üretiminde köklü değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi.

Nami, BRT’de Birinci Boyut’a katılarak hükümetin enerji politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kablo ile ilgili aşılması gereken birçok aşama olduğunu ve ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Nami, Enterkonnekte kablo ile ilgili birinci derecede ilgili kurum olan ENTSO-E ile Brüksel’de doğrudan toplantılar gerçekleştirdik. Kablo ile elektrik projesinin önünü açmamız gerekir” diye konuştu.

Hükümetin enerjide A senaryosunun enterkonnekte kablo ve güneş enerjisi olduğunu ve bunun üzerinde çalışmanın yapıldığını yineleyen Bakan Nami, ancak bu konuda netlik kazanılmamasından dolayı çift yakıtlı jenaratörleri zorunluluk olarak gündemlerine aldıklarını söyledi.

Bakan Nami, bunun aslında doğru olmayan ancak mecburiyetten dolayı atılan bir adım olduğunu ifade etti.

Herşey yolunda giderse 3 yıl sonra doğal gazın ülkeye tedarikin mümkün olabileceğini söyleyen Nami, enterkonnekte kablo ile ilgili bugüne kadar olan tüm çalışmaların iki katını bir yıl içinde yaptıklarını da ifade etti.

Nami mevcut sistemle güneş enerjisinden daha fazla nasıl yararlanılabileceği konusundaki çalışmalar olduğunu da vurguladı.

BRT