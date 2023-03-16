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NASA, astronotların yeni uzay giysilerini tanıttı

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İnsanlığın yeniden Ay'a gidişi üzerinde çalışan NASA, nihayet astronotların bu önemli görevde giyeceği uzay giysilerini tanıttı.
NASA, astronotların yeni uzay giysilerini tanıttı

2024 yılına kadar astronotları Ay’a göndermeyi hedefleyen NASA, bir süre önce yeni uzay giysilerinin geliştirilmesinde gecikmeler yaşandığı için görevin de belirtilen tarihlerde gerçekleşemeyebileceğini duyurmuştu. Ancak uzay ajansı, nihayet bu sorunun üstesinden gelmiş gibi görünüyor.

Houston merkezli Axiom Space tarafından tasarlanan turuncu ve mavi renklerinin de kullanıldığı siyah uzay giysisi, astronotların yörüngede bilimsel deneyler yapmalarına yardımcı olacak özelliklerle birlikte geliyor. Ayrıca giysinin, daha öncekilerin aksine kadın astronotları da düşünerek tasarlanması dikkat çekiyor.

Yeni tasarımda yer alan kask, astronotların gölgeli kraterlere daha iyi bakmasını da sağlayacak geniş bir görüş alanı sağlıyor. Yüksek tanımlı (HD) kamera için başlığın içinde bir montaj parçası bile mevcut.

Astronotlar Ay görevi için yeni kıyafetlerini giymeden önce, Axiom Space, benzer koşullar oluşturarak uzay giysisini test edecek.

NASA’nın Araç Dışı Aktivite ve İnsan Yüzeyi Hareketliliği Programı Yöneticisi Lara Kearney, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “NASA, endüstri yeteneklerinden ve Ay’da yürüyüş görevini mümkün olduğunca güvenli, etkili ve verimli bir şekilde sağlamak için büyüyen uzay ekonomisinin uzmanlığından yararlanıyor.”

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