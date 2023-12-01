NASA, yapay zeka yardımı ile hava durumunu tahmin edecek

NASA ve Uluslararası İş Makineleri (IBM), meteorolojik olayları ve iklim tahminlerini yapacak bir yapay zeka modeli geliştirdi. Bu model şimdilik Kenya ve Birleşik Arap Emrilikleri'nde kullanılıyor

NASA ve IBM, hava durumu ve iklim tahminleri uygulamaları için bir yapay zeka temel modeli oluşturmak için iş birliği yapıyor.



Ancak IBM, bunların temel modellerden ziyade yapay zeka uygulaması olduğunu belirtiyor.

YAPAY ZEKA VERİLERİ HAVA DURUMUNU TAHMİN EDECEK

Adından da anlaşılacağı gibi, temel modeller, üretici yapay zeka uygulamalarına güç veren temel teknolojilerdir. Yapay zeka uygulamaları, eğitim verileri kümelerine dayalı hava durumu tahminleri yapabilir.

Ayrıca IBM, hava durumu tahmininin özündeki fiziği de kodlayamadıklarını söyledi.



UÇAK TÜRBÜLANSINA KADAR TESPİT YAPABİLİYOR



Bu modelin beklenen yetenekleri arasında meteorolojik olayların tahmin edilmesi, düşük çözünürlüklü verilere dayanarak yüksek çözünürlüklü bilgilerin çıkarılması ve uçak türbülansından orman yangınlarına kadar tespit yapabilmesi yer alıyor.



BAE VE KENYA'DA KULLANILIYOR



Şimdiye kadar bu model, Kenya'daki su kulesi alanlarında ağaç dikme ve yetiştirme faaliyetlerini izlemek ve görselleştirmek için kullanıldı. Amaç daha fazla ağaç dikmek ve su kıtlığı sorunlarıyla mücadele etmek.

Model ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kentsel ısı adalarını analiz etmek için de kullanılıyor.

IBM'e göre bu model, NASA uydularından gelen verileri jeo-uzamsal zeka için kullanıyor ve açık kaynaklı yapay zeka platformu Hugging Face'teki en büyük jeo-uzamsal model.