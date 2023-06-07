  • BIST 5.561,18
  • Altın 1451.477
  • Dolar 23.1914
  • Euro 24.9082
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAGazimağusa’da kanalizasyon çalışması takvimi açıklandı

NATO tarihinin en büyük hava ikmal tatbikatına hazırlanıyor

» »
NATO, kurulduğundan bu yana düzenlenecek en büyük hava ikmal tatbikatını Almanya ve Doğu Avrupa'da yapacak.
NATO tarihinin en büyük hava ikmal tatbikatına hazırlanıyor

NATO’nun 12-23 Haziran tarihlerindeki Air Defender 2023 tatbikatına 10 binden fazla havacı ve 250’den fazla savaş uçağının katılması planlanıyor.

Tatbikat için ABD Hava Kuvvetlerinden yaklaşık 110 uçak Atlas Okyanusu’nun diğer yakasından Avrupa’ya gelecek. Bunlara ek olarak Avrupa’daki NATO ülkelerinden 80 uçak, uluslararası ortaklardan da 60 uçağın tatbikatta yer alması öngörülüyor. Tatbikat boyunca günde ortalama 250 sorti yapılacağı belirtiliyor.

Ayrıca 25 ülkeden havacılar 20’den fazla tipteki uçakla tatbikatta görev alacak. Bunlar arasında F-35’ler, Eurofighter, F-18, F-16, A-10, Gripen gibi uçak tipleri bulunuyor.

Alman Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğindeki tatbikatla ittifakın hava savunmasının güçlü tutulması, havadaki güçlü caydırıcılığın sürdürüldüğüne dair mesaj verilmesi ve Atlantik’in iki yakasının uyumunun sağlamlaştırılması hedefleniyor.

SİVİL UÇUŞLAR ETKİLENECEK

Tatbikatın Doğu Avrupa’daki bölümünde bu bölgedeki müttefik ülkelerin uçaklarının görev uçuşlarının yanı sıra NATO’ya ait AWACS havadan erken uyarı ve ihbar uçakları görev icra edecek. AWACS uçakları da ittifakın doğu kanadı üzerinde her gün uçuşlar yapacak. Almanya genelinde Alman Hava Kuvvetlerine ait hava üslerinin neredeyse tamamı tatbikat boyunca kullanımda olacak.

Haziran ayı ortasındaki tatbikat nedeniyle Almanya’nın güneyi, kuzeyi ve doğusunda özel bölgeler hava sahaları belirlendi. Sivil uçuşlar bakımından Avrupa’nın en yoğun bölgelerinden biri olan Almanya üzerindeki askeri uçuşların sivil uçuşların bazılarını etkilemesi bekleniyor.

Tatbikat nedeniyle Avrupa hava sahası üzerinde birçok sivil uçuşun rotasının değiştirileceği ifade ediliyor. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alman bakandan eleştiri04 Haziran 2023 Pazar 20:44
  • Polonya’da halk sokağa döküldü: Yüksek fiyat ve demokrasi protestosu04 Haziran 2023 Pazar 19:52
  • AB’den Kosova uyarısı: Ayrılıkçı söylemleri kesin03 Haziran 2023 Cumartesi 21:45
  • Miçotakis Covid-19'a yakalandı03 Haziran 2023 Cumartesi 11:43
  • Almanya'da hükümetten memnuniyet oranında rekor düşüş03 Haziran 2023 Cumartesi 10:59
  • Polonya liderinden tartışmalı ‘Rus etkisi’ yasasında geri adım02 Haziran 2023 Cuma 22:56
  • Fransızlar yabancılara savaş açtı: Fiyatları yükseltiyorlar02 Haziran 2023 Cuma 19:47
  • İtalya’da göçmen teknesi faciasında soruşturma sürüyor02 Haziran 2023 Cuma 11:27
  • CIA Direktörü William Burns, Yunanistan’da01 Haziran 2023 Perşembe 18:10
  • Fransa’dan Ukrayna’nın NATO üyeliğine yeşil ışık01 Haziran 2023 Perşembe 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti