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Nazi Toplama Kampı’nda sekreter olarak çalışan kadın 10 bin kişiyi öldürmekten yargılanacak

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Alman savcılar, bir Nazi toplama kampında sekreter olarak çalışan 95 yaşındaki bir kadını 10 bin kişinin katliamına yardım ve yataklık etmekle suçladıklarına duyurdu.
Nazi Toplama Kampı’nda sekreter olarak çalışan kadın 10 bin kişiyi öldürmekten yargılanacak

Alman savcılar, bir Nazi toplama kampında sekreter olarak çalışan 95 yaşındaki bir kadını 10 bin kişinin katliamına yardım ve yataklık etmekle suçladıklarına duyurdu. İsmi açıklanmayan kadının  günümüzde Polonya'nın Sztutowo kentinde bulunan Stutthof Toplama Kampı’nda çalıştığı belirtildi.

TOPLAMA KAMPINDA 65 KİŞİ ÖLDÜ

Kamp, II. Dünya Savaşı'nda Polonya'nın işgalinden hemen sonra kuruldu ve başlangıçta Polonyalı aydınların hapsedilmesi için kullanıldı. Ancak, kampta  çoğunluğu Yahudilerden oluşan  110 bin kişi mahkum edildi ve 65 bin kişi öldü.

Soruşturmayı yöneten Almanya’nın kuzeyindeki Itzehoe kenti savcıları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada,“Kampta sekreterlik ve stenograflık görevi üstlenen sanık, Haziran 1943 ile Nisan 1945 tarihleri arasında, Yahudi mahkumların, Polonyalı partizanların ve Sovyet Rus savaş esirlerinin öldürülmesini emreden sorumlulara yardım etmekle suçlanıyor”  ifadelerini kullandı.

ÇOCUK MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Bununla birlikte savcılar, iddia edilen suçları işlediği esnada çocuk yaşta olan sanığın "10 binden fazla vakada cinayete yardım ve yataklık etmekle" ve “cinayete teşebbüs”le suçlandığını ekledi. Kadının suçları işlediği esnada yaşının küçük olması nedeniyle çocuk mahkemesinde yargılanacağı belirtildi. 

ALMAN YETKİLİLER ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR

Öte yandan Almanya, kinci Dünya Savaşı’nda 27 bin 900 Yahudinin Sobibor toplama kampında öldürülmesine iştirak etmekle suçlanan John Demjanjuk’un 2011 yılında mahkum edilmesinin ardından günümüzde hayatta olan  Nazi personelini adalet önüne çıkarmak için zamanla yarışıyor.

Son 10 yıldır Alman mahkemeleri, sanıklarla doğrudan bağlantılı cinayetler ve işkencelerin yanı sıra, olaylarla direkt bağlantısı olmayan kişileri de adaletin karşısına çıkarmak için çalışıyor. Nazi suçlarına ilişkin suçları için bu dönemde yargılanan kişiler arasında  Auschwitz'de muhasebeci olan Oskar Groening ve aynı kampta eski bir SS muhafızı olan Reinhold Hanning de bulunuyor. Ancak, her ikisi de 94 yaşında toplu katliamdan suçlu bulunmalarına rağmen hapse atılmadan hayatlarını kaybetti. 

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