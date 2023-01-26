Nazlı: Bütün Çocuklardan Sosyal Hizmetler Sorumludur



Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bütün Çocuklardan Sosyal Hizmetler Sorumludur

Nazlı, 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve ülkedeki bütün çocuklardan Sosyal Hizmetler’in sorumlu olduğunu vurguladı. Nazlı, ihmal ve istismar olan birçok meselede bilgisi olsa dahi çocukları alıkoyup etkin şekilde koruyamayan devletin, çocukları ihmalden, istismardan, şiddetten koruyan önleyici tek bir tedbir dahi almadığını belirtti.

Gericileştirme ve Muhafazakarlaştırma Politikaları Yerleşik Hale Getiriliyor

On yıllardır Sosyal Hizmetler’in personel ve alt yapı eksikliğinin devam ettiğini ifade eden Nazlı, hükümet edenlerin ise Din İşleri Dairesi ve Evkaf İdaresi’ne milyonlar akıttığını dile getirdi. Nazlı, “Çocukların beden bütünlüğünün, cinsel dokunulmazlığının, yaşam hakkının korunmadığı koşullarda gericiliğin tırmandırılması en başta çocukları, kadınları, LGBTİ bireyleri şiddete açık hale getiriyor. Çocukluktan beri toplum tarafından cinsiyetlere göre atfedilen eşitsiz ve ayrımcı rolleri, davranış kalıplarını gericileştirme ve muhafazakarlaştırma politikaları daha da pekiştirip yerleşik hale getiriyor” şeklinde açıklama yaptı. Elzem Merkezler Kurulmalı ve Altyapı Eksiklikleri Giderilmelidir Nazlı, çocuk izlem merkezlerinin hayata geçmesi, her bölgede şiddet önleme merkezi ve sığınma evlerinin kurulması, Alo 183 ihbar hattına altyapı kazandırılması, sosyal hizmetlere daha fazla bütçe ve istihdam yapılmasının elzem bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Safları Sıklaştırma Zamanı

Dini kurumlara devlet tarafından daha fazla finansman sağlanmaması konusunda eleştiride bulunan Nazlı, okullarda din derslerinin değil, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin zorunlu hale gelmesi için safları sıklaştırma çağrısı yaptı. Nazlı, “Bugün bir kez daha iliklerimize kadar hissettiğimiz gibi, bunlar için mücadele etmemiz artık bir hayat memat meselesidir!” dedi.