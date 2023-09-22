​​​​​​​Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı, sigortalardaki ilaç yolsuzluğu ile ilgili açıklama yaptı. Nazlı, sigortalardaki ilaç yolsuzluğu denilen şeyin aslında Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sigortalılara sağladığı kıt imkanlardan biri ol

Nazlı: İlaç Yolsuzluğunun Konuşulmayanı: Yoksulluk!

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı, sigortalardaki ilaç yolsuzluğu ile ilgili açıklama yaptı. Nazlı, sigortalardaki ilaç yolsuzluğu denilen şeyin aslında Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sigortalılara sağladığı kıt imkanlardan biri olan ilaç desteğinin suistimal edilmesi olduğuna vurgu yaptı. Yapılan suistimalden, birilerinin ciddi büyüklükte haksız zenginlik elde ettiğini söyleyen Nazlı, bu yolsuzluğun bir grup eczacı ve doktorun aç gözlülüğü ve yozlaşmışlığıyla açıklanmasını doğru bulmadığını belirtti. Bu yolsuzluğun ortaya çıkmasındaki temel nedenin düşük gelirli insanların doktora gidecek parası olmadığı için eczacılar üzerinden ilaca erişme çabası olduğuna dikkat çeken Nazlı, yolsuzluğu yapanların, sağlık hizmetine erişemeyen yoksul sigortalıların ilaca erişerek sağlığına kavuşma ihtiyacının ortaya çıkardığı çarpıklıktan fayda sağlayanlar olduğunu söyledi.

Sigortalardaki En Büyük Yolsuzluk Çarpık Düzendir

Nazlı, “Sağlığın piyasalaştığı, gelmiş geçmiş hükümetler eliyle en temel hak olan kamusal sağlık hizmetinin her geçen gün geriletildiği, devlet hastanelerinin alt yapı sorunlarının çözülmediği, personel ihtiyacının giderilmediği, Sağlık Bakanlığı bütçesinin bu ihtiyaçları karşılamak yerine 'özele sevk' kisvesiyle özel hastanelere tahsis edildiği koşullarda hayatta kalmaya çalışan sigortalıları görmezden gelmeye devam ettiğiniz sürece bu sorunu kökünden çözemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı. Sigortalardaki en büyük yolsuzluğun ilaç yolsuzluğu değil, dünya kadar sigorta borcu olan işverene taksitlendirme ile borcu yoktur yazısı verilerek ticari faaliyetlerine devam etmesine ve devlet ihalelerine bile girmesine imkan yaratılması olduğunu söyleyen Nazlı, işvereni sigortasını yatırmadığı için kaza geçiren işçiye sigortanın destek olmadığını belirtti.

Bugüne Kadar Hükümet Edenlerin ve Sigortaları Zarar Ettireren Patronların Yargılanması Gerekir

Nazlı, “Sigortalardaki ‘en büyük yolsuzluk’ prim borcu olan işverenlere ceza kesmezken düzenli aralıklarla faiz affı çıkararak sigortaları sürekli zarara uğratmaktır, işverenlere prim desteği vermek için vatandaş olmayan işçilerin yatırımlarından araklamaktır, sigortaları sürekli borçlandırarak sigortalıların geleceğini çalmaktır. Sigortaların ve sigortalıların uğradığı tüm zararı temizlemek için esas bugüne kadar hükümet edenlerin ve sigortaları zarar ettirerek fayda sağladıkları patronların yargılanması gerekecek!” dedi.