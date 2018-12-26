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Near East Bank’tan görkemli yeni yıl balosu

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Near East Bank’tan görkemli yeni yıl balosu
Near East Bank’tan görkemli yeni yıl balosu

Teknolojik gelişmeleri yakından izleyip, kısa sürede kendini yeniliklere adapte edebilen dinamik yapısı, tutarlı yönetim anlayışı, verimliliği ve aktif kalitesiyle sektörde fark yaratan Near East Bank ve iştirakçiler 2019’a merhaba demek için Concorde Hotel’de bir araya geldi.

Yönetim Kurulu ve personelin eşleriyle birlikte katıldığı gecede,  yüksek verimlilikle geçirilen başarılı bir senenin ardından yılın yorgunluğunu birlikte atarak 2019’a “hoş geldin” demenin mutluluğunu yaşadılar.  Coşkulu ve samimi bir ortamda gönüllerince eğlenen Near East Bank ailesi, 2019 yılı için enerji topladı.

Gecenin başında konuşma yapan Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, 2018 için koydukları hedeflere ulaşmada büyük emekler veren Near East Bank ve iştirakçi şirket personellerinin katkılarının çok büyük olduğuna dikkat çekerek, kendilerine teşekkür etti.  KKTC’nin en güvenilir banka markası olma yolunda sağlam adımlarla ilerlediklerini söyleyen Haskasap, gelecek yıllarda da müşterilerine ve personele hep daha iyisini sunarak yarattıkları değeri arttırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Near East Bank Genel Müdürü Selami Kaçamak, gecenin anlamına yönelik yaptığı konuşmasında başta hizmet kalitesi, karlılık, genç nüfusun istihdamı ve istikrarlı büyüme açısından oldukça verimli bir yılı geride bırakmaya hazırlandıklarını belirterek, bankanın bu başarılarında payı olan, takım ruhuyla çalışan her kademedeki personele içtenlikle teşekkür etti.

Her yıl geleneksel hale gelen Near East Bank’a  10, 15 ve 20. yıl hizmet verenler  ve yüksek performans gösteren personele Genel Müdür Selami Kaçamak, Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, Dinç Erkman, Cafer Lale ve Banka Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından plaket verildi.

Kıbrıs sahnelerinin ünlü ismi Ahmet Evan’ın  orkestra elemanları ile birlikte coşku kattığı gece geleneksel piyango çekilişi ile noktalandı.

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