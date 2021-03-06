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''Nefes alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım''

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Denizli'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hastanedeki tedavisinin ardından yenmeyi başaran Tuncay Ertürk, bu süreçte nefes almanın kıymetini anladığını söyledi.
''Nefes alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım''

Bir tekstil firmasında çalışan 2 çocuk babası Tuncay Ertürk, AA muhabirine, aralık ayında öksürük şikayetinin ardından yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.

Eşi ve iki çocuğuna da aynı hastalık tanısı konması nedeniyle aile olarak zor günler geçirdiklerini dile getiren Ertürk, 5 günü hastanede, 20 günü evde olmak tedavi gördüğünü ifade etti.

Hastanedeki tedavisi sırasında nefes alamayınca solunum cihazına bağlandığını anlatan Ertürk, şöyle konuştu:

"Nefes alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım. 'Malımı mülkümü ver, sana sağlığını geri vereceğiz' deseler saniye düşünmem. O duruma getiriyor insanı bu hastalık. Ciğerlerim yerinden sökülecek gibi oluyordu. Hastalığın üzerinden 3 ay geçti. Daha dün öksürüğüm kesildi. Hasta olmadan önce günde 1-2 sigara içerdim. Hastalıktan sonra sigarayı da bıraktım."

"Tekrar yakalanacağım diye korkuyorum"

Evdeki 14 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Emine Ertürk ise eşinin hastanede tek başına yattığı dönemde kendi hastalığını bile unuttuğunu ve psikolojik olarak çok etkilendiklerini ifade etti.

Ertürk, "Ailece Kovid-19 olduk. Nasıl atlatacağız diye endişe ettim. Baş ve eklem ağrılarıyla mücadele etmek zorunda kaldım. Eski sağlıklı hayatımıza dönebilmek için çok dua ettim. Evde 2 çocuğumla tek başıma kaldım." dedi.

Bu süreçte 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının da testlerinin pozitif çıkmasının verdiği üzüntüyü hayatı boyunca unutamayacağını ifade eden Ertürk, insanların tedbirlere sadece kendi sağlığı için değil sevdiklerini düşünerek hassasiyetle uyması gerektiğini dile getirdi.

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