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Netanyahu'nun sözcüsü cinsel saldırı ve taciz suçlamaları sonrası izne ayrıldı

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12 kadının İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun uluslararası medya sözcüsü David Keyes'i cinsel saldırı ve cinsel tacizle suçlamasının ardından Keyes 'adını temize çıkarmak' için izne ayrıldığını duyurdu.
Netanyahu'nun sözcüsü cinsel saldırı ve taciz suçlamaları sonrası izne ayrıldı

Netanyahu'nun 34 yaşındaki uluslararası medya sözcüsü Keyes yaptığı açıklamada "Şahsıma yönelik yalan ve yanıltıcı suçlamaların ardından başbakanın önemli işlerinden dikkatinin dağılmaması için adımı temize çıkarma amacıyla izin istedim. Gerçeğin ortaya çıkacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Mart 2016'dan beri Netanyahu'nun sözcülüğünü yapan ve sıklıkla televizyon ekranlarında boy gösteren ABD doğumlu Keyes'i cinsel saldırı ile suçlayanlar arasında New York Eyalet Senatosu adaylarından ABD'li siyasetçi Julia Salazar da vardı.

Salazar Keyes'in 2013 yılında kendisini oral sekse zorladığını öne sürmüştü. 

Salazar'ın suçlamasının ardından dün Times Of Israel haber sitesi de 11 kadının Keyes'i farklı düzeylerde cinsel tacizle suçladığını duyurdu. Suçlamalar Keyes'in Netanyahu'nun sözcüsü olarak göreve başlamasından önce ABD'de bulunduğu tarihlere kadar uzanıyor.

Kadınlardan 10'u haber sitesine adlarının açıklanmaması koşuluyla açıklama yaparken Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Shayndi Raice, Keyes'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu duyurdu.

WSJ muhabiri Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bende bir keresinde David Keyes'le berbat bir karşılaşma yaşadım. Salazar'a tamamen inanıyoruö Bu adam kesinlikle 'hayır'dan anlamıyor. Ne kadar reddetssem de üzerime gelmeyi sürdürdü. Kendimi hızlıca kurtarmayı başardım. Çok kısa ve rahatsız edici bir andı. Ancak ayrıldığım sırada bir yırtıcı ile karşılaştığımı biliyordum" ifadelerini kullandı. 

Diğer yandan üç farklı siyasi partiden 3 İsrailli kadın milletvekili de Netanyahu'ya Keyes'in görevinden uzaklaştırılması ve suçlamalrın soruşturulması çağrısı yaptı.

Kulanu partisinden Merav Ben —Ari " Netanyahu olaya müdahale etmeli. En üst düzey danışmanın birçok kadını taciz ermesi ve hiçbir şey olmamış gibi işini sürdürmesi mantıklı değil. Tanrı esirgesin benim böyle bir danışmanım olsa hemen o gün onu gerçek ortaya çıkana kadar ücretsiz izne çıkarırdım" diye konuştu.

Meretz milletvekili  Michal Rozin de " Keyes artık dış basında İsrail'i temsil edemez" ifadelerini kullandı.

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