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New York Belediye Başkanı ilçe yönetimlerine dava açtı

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New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzensiz göçmenleri istemeyen 30 ilçe yönetimine dava açtı.
New York Belediye Başkanı ilçe yönetimlerine dava açtı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehirdeki on binlerce düzensiz göçmenden bir kısmını kendi bölgelerinde misafir etmek istemeyen 30 ilçe yönetimine dava açtı.

Adams, yazılı açıklamasında, söz konusu davanın “yabancı düşmanlığı bağnazlığı”na son vermeyi amaçladığını belirterek “(Dava) Bu insani krizi adil ve insanca yönetmek için birlikte çalışırken devletimizin tek vücut olarak hareket etmesini amaçlıyor” ifadesine yer verdi. Belediye Başkanı Adams, şöyle devam etti:

“Bu kriz başladığından beri New York şehri, neredeyse tek başına sığınmacılara barınak, yiyecek, giyecek ve diğer hizmetleri sağlamak için uğraştı. Ancak eyaletteki her bölgenin de kendi payına düşeni yapması gerek.”

Adams, bu davayı, New York’a bağlı en az 30 ilçe yönetiminin, düzensiz göçmenleri kendi bölgelerindeki otellerde “kamu güvenliğini riske atmamak için” misafir etmek istememeleri üzerine açtı. Dava dosyasında, söz konusu ilçelerin aldığı kararın, New York City’nin eyalet çapında bir acil durum ve insani krizle mücadele etmesini engellemeye yönelik “yasa dışı bir girişim” olduğu belirtildi.

Dosyada, şehir merkezinde halen 47 bin 200 civarında düzensiz göçmenin bulunduğu ve “halihazırda büyük ölçekli bir insani kriz ve acil durumun” yaşandığı vurgulandı.

Adams, pazartesi günü düzensiz göçmenlerden bir kısmının barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli inanç gruplarıyla ortak bir program başlattıklarını duyurmuştu. New York Belediye Başkanı, düzensiz göçmenler için bugüne kadar kendi bütçelerinden 1,2 milyar dolar harcadığını açıklamış, Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) ise 40 milyon dolarla sınırlı yardımını eleştirmişti.

ABD’DE BÜYÜYEN DÜZENSİZ GÖÇMEN SORUNU

Düzensiz göçmenlerin yükünü belirli eyaletlerin çektiğini ve bunun adil olmadığını iddia eden Florida Valisi Ron DeSantis, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin göçmen politikasını sert bir dille eleştirmiş, düzensiz göçmenlerin Florida’dan başka eyaletlere nakli için 12 milyon dolar bütçe ayırdığını duyurmuştu.

Düzensiz göçmen krizinin altından kalkmak için göçmen politikasında gerçek bir reform yapılması gerektiğini dile getiren New York Belediye Başkanı Eric Adams, Cumhuriyetçi Partiye bu konuda engel çıkarmayı bırakması çağrısında bulundu.

ABD’ye giren yasa dışı göçmenler, sınır polisi tarafından kayda geçirilerek otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD’de serbestçe dolaşabiliyor.

Teksas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmenlerin yükünü tek başlarına kaldıramayacakları gerekçesiyle bunların bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts ve California gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

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