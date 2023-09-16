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Nikos Hristodulidis New York’a “her şey havada” gidiyor

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“New York’tan somut sonuçlar alınmazsa geri dönüşü olmayan bir süreçle karşı karşıya kalınacak”
Nikos Hristodulidis New York’a “her şey havada” gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da bulunacağı New York’tan “somut olgular” elde etmekte ısrar eden ve “aksi halde geri dönüşü olmayan bir süreçle karşı karşıya kalınacağına” inanan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, New York’a hareketi öncesinde “her şeyin havada olduğunu itiraf ettiği” bildirildi.

Politis, Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e 78’inci BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak bir görüşme çağırması ve bir temsilci ataması talebiyle mektup göndermesinin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen BM’den “Kıbrıs sorununda bugünkü durumda niteliksel bir değişikliğe” dair hiçbir açıklama gelmediğini yazdı.

Habere göre Atina üzerinden New York’a gitmek üzere Ada’dan bugün (16 Eylül) ayrılacak olan Hristodulidis “her şeyin havada olduğunu itiraf etti.” Rum lider, dünkü açıklamasında Rum Başkanlık Sarayı’nın BM Genel Sekreterliği ve Avrupa Birliği ile temas halinde olduğunu, yani Genel Sekreter’in alabileceği inisiyatiflere dair gelişme beklentisi içerisinde olduğunu belirtti.

Hristodulidis, New York’ta Avrupalı liderlerle görüşme yapılmasına alışık olunmamasına rağmen hem Charles Michel hem de Avrupa Komisyonu Başkanı ile görüşme ayarladıklarını belirterek bu temaslardaki hedefinin “Genel Sekreterlik ile temasları aracılığıyla kendilerine nasıl yardım edebileceklerini görmek”  olduğunu açıkladı.

Gazete Hristodulidis’in hareketlerinin, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve kendisinin BM Genel Kurulu’nda olmasından “somut olgular elde etmekteki ısrarını yansıttığına” dikkat çekerek “Çünkü aksi halde geri dönüşü olmayan bir süreçle karşı karşıya kalacağımıza inanıyor” ifadesine yer verdi.

Habere göre şahsı, Cumhurbaşkanı Tatar ve Genel Sekreter Guterres arasındaki ortak görüşmenin referansının, Tatar’ın çözüm zemini değişmeden ortak bir görüşmeye katılmama şartları olamayacağını söyleyen Hristodulidis, “Kıbrıs sorununun çözüm zeminin değişmesi söz konusu olamaz ve bu yalnız bizim değil uluslararası unsurun da görüşüdür” dedi.

-“Anlaşma olursa ortak görüşme için en uygun tarih 23 Eylül”

Fileleftheros, “New York’ta Ortak Görüşme İçin Beklemede” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Genel Sekreter Guterres’le ortak bir görüşme yapıp yapmayacağının gelecek hafta sonunda netleşeceğini yazdı.

Şu ana kadar Cumhurbaşkanı Tatar, Genel Sekreter Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis arasında ortak bir görüşme olacak gibi görünmediğine dikkat çeken gazete, Hristodulidis’in beraberindeki heyetin New York’ta, ortak bir görüşme için beklemede olacağına işaret etti. Bir anlaşma olursa ortak görüşme için en uygun tarihin 23 Eylül olacağı da belirtildi.

Haberde Hristodulidis’in 16-23 Eylül döneminde New York’ta olacağı, 78’inci Genel Kurul çalışmaları çerçevesindeki konuşmasının 20 Eylül’de saat 16.30’da, Genel Sekreter Antonio Guterres ile görüşmesinin 22 Eylül Cuma günü (Kıbrıs saatiyle) saat 19.10’da başlayacağı, aynı gün BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin temsilcileriyle çalışma yemeğine katılacağı hatırlatıldı.

Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak Hristodulidis’in denkleri ile bir dizi ikili görüşme yapacağını, BM’nin kurumsal çok taraflı görüşmelerine katılacağını, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanları, enerji ve yatırım örgütlerinin temsilcileri ile görüşeceğini belirten gazete, şu ana kadar bu programda herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

Habere göre New York gezisinde Hristodulidis’e Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Diplomatik Büro Şefi Marilena Rauna, Diplomatik Büro Şefi Yardımcısı Doros Venezis ve bürokratlar eşlik edecek.

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