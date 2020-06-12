  • BIST 108.737
  • Altın 381,043
  • Dolar 6,8231
  • Euro 7,7298
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

North Cyprus Cancer Charity Trust’tan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne 450 bin TL bağış

» »
North Cyprus Cancer Charity Trust’tan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne 450 bin TL bağış
North Cyprus Cancer Charity Trust’tan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne 450 bin TL bağış

North Cyprus Cancer Charity Trust, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne bağışta bulundu.

North Cyprus Cancer Charity Trust tarafından hastaneye 450 bin TL’lik bağış yapılırken, hastanenin poliklinik ve servislerinde kullanılmak üzere çeşitli cerrahi el aletleri ve tıbbi cihazlar da alındı.

Girne Akçiçek Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, bağış töreni pazartesi günü saat 12.00’de hastanenin başhekim odasında yapılacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu:Haber görünümündeki yalan12 Haziran 2020 Cuma 09:19
  • Aksoy: İngiliz üsler bölgesinde Kıbrıs Türkleri’nin de taşınmazları ve çıkarları var12 Haziran 2020 Cuma 09:06
  • DAÜ'de seçim günü: Yeni Rektör bugün belli oluyor12 Haziran 2020 Cuma 08:47
  • Ataoğlu: "Tatar yönetemiyor, Özersay ise fırsatçı yönetemeyen bir başbakan yardımcısı"12 Haziran 2020 Cuma 08:38
  • Kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti12 Haziran 2020 Cuma 08:35
  • Simge Sennaroğlu hayatını kaybetti12 Haziran 2020 Cuma 08:24
  • Girne’de korkutan kaza! Yayaya çarptı!12 Haziran 2020 Cuma 08:20
  • Sağlık Bakanı Ali Pilli: Ülkeye girişler konusunda çalışmalar yapıyoruz11 Haziran 2020 Perşembe 18:47
  • KKTC Dış Basın Birliği Yönetim KuruluKKTC Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu Kar-İş Eylemini Takip Eden Kıbrıs Postası Ekibine Yapılan Saldırıyı Kınadı Kar-İş Eylemini Takip Eden Kıbrıs Postası Ekibine Yapılan Saldırıyı Kınadı11 Haziran 2020 Perşembe 18:46
  • "Bugün 29 test yapıldı, pozitif vaka yok"11 Haziran 2020 Perşembe 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti