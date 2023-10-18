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SON DAKİKAİsrail, Gazze’de hastane vurdu: Yüzlerce ölü var

Norveç: Hastanelere saldırılar hukuka aykırıdır

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Norveç, İsrail'in abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısına ilişkin, uluslararası hukukun koruması altında olan hastanelere yönelik saldırıların hukuka aykırı olduğunu açıkladı.
Norveç: Hastanelere saldırılar hukuka aykırıdır

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıdan dolayı derin endişe duyduklarını belirtti.

Eide, "Hastaneler, uluslararası insani hukuk kapsamında korunmaktadır ve buralara yönelik saldırılar hukuka aykırıdır. Siviller ve sağlık kuruluşları korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.

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