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Nüfusunun 3'te birini aşılayan İsrail, Filistin'e 5 bin doz koronavirüs aşısı göndermeyi kabul etti

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ofisi yaptığı açıklamayla, İsrail'in koronavirüsle mücadelede ön saflarda görev alan sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz aşı vermeyi kabul ettiğini bildirdi.
Nüfusunun 3'te birini aşılayan İsrail, Filistin'e 5 bin doz koronavirüs aşısı göndermeyi kabul etti

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ofisi yaptığı açıklamayla, İsrail'in koronavirüsle mücadelede ön saflarda görev alan sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz aşı vermeyi kabul ettiğini bildirdi.

Transfer kararı, henüz hiç başlanmayan ve İsrail'in yoğun aşılama kampanyasının çok gerisinde kalan Filistinlilerin aşılanması adına ilk adım oldu.

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere çok sayıda insan hakları örgütü, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere yönelik eşitsizlik olduğu konusunda endişelerini dile getirmiş ve İsrail yönetimine uygulamadan geri adım atması çağrısında bulunmuşlardı.

Keza BM uzmanları, işgal altındaki Filistinlilerin refahından İsrail'in sorumlu olduğunu hatırlatmışlardı.

İsrail, 1990'larda varılan geçici barış anlaşmaları uyarınca Filistinlilerden sorumlu olmadığı savunmasında bulunuyor. İlaveten İsrail, kendilerine gelen herhangi bir yardım talebi olmadığını ileri sürüyor.

Gantz’ın ofisi transferin onaylandığını açıkladı ancak bunun ne zaman olacağına dair herhangi bir ayrıntı vermedi. Filistin tarafı ise herhangi bir yorumda bulunmadı.

İsrail, erken tarihlerden itibaren ilaç firmaları Pfizer-BionTech ve Moderna ile Covid-19 aşısı anlaşmaları yapmıştı. Şu ana kadar 9,3 milyon nüfuslu ülkenin 3'te birinin ilk doz aşısı bitti.

Ayrıca yaklaşık 1,7 milyon kişi de her iki dozu birden almış durumda. İsrail kendi nüfusunu en hızlı aşılayan ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor.

İsrail'in aşı kampanyası Doğu Kudüs'te yaşayan Araplar ile İsrail vatandaşı Arapları kapsıyor ancak işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'yi kapsam dışı tutuyor. Milyonlarca Filistinli ise aşı olmayı bekliyor.

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