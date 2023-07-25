ODTÜ URAP'ta YDÜ 9 alanda dünyanın em iyileri arasında

ODTÜ URAP’ın açıkladığı üniversiteler alan sıralamasında, 9 alanda dünyanın en iyileri arasına giren Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye genelinde ise en başarılı üç vakıf üniversitesinden biri oldu

ODTÜ URAP’ın açıkladığı üniversiteler alan sıralamasında, 9 alanda dünyanın en iyileri arasına giren Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye genelinde ise en başarılı üç vakıf üniversitesinden biri oldu

ODTÜ URAP’ın açıkladığı araştırmada Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak yer aldığı Bilgisayar Bilimleri (6), Fizik Bilimleri (7), Mühendislik (8), Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (5), Teknoloji (9) ve Matematik Bilimleri’nde (9) Türkiye’nin en iyi ilk 10 üniversitesi arasında yer aldı. Mühendislik alanında ise Türkiye’nin en iyi vakıf üniversitesi oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP’ın (University Ranking by Academic Performance - Akademik Performansa Göre Üniversite Sıralaması) 2022-2023 alan sıralaması sonuçlarını açıklandı. Listede, 9 alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, bu sonuçla Türkiye genelinde en başarılı 14’üncü üniversite olurken, Koç ve Bilkent üniversiteleri ile birlikte en başarılı ilk üç vakıf üniversitesinden biri oldu.

Son beş yıllık akademik performansa göre, dünya genelinde 3 bin üniversitenin bilim alanlarına göre sıralandığı araştırmada bu yıl 84 Türk üniversitesi kendisine yer buldu. Geçen yıl yedi alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi ise bu yıl dokuz alanda listede yer alma başarısı gösterdi. Yer aldığı dokuz alanın altısında Türkiye’nin en iyi ilk 10 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, bu alanların sekizinde ise açık ara KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak gösterildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, bu sonuçla aynı zamanda KKTC ve Kıbrıs genelinde, 9 alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan tek üniversite oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi, Mühendislik alanında Türkiye’nin en iyi vakıf üniversitesi!

ODTÜ URAP’ın açıkladığı araştırmada Yakın Doğu Üniversitesi; KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak yer aldığı Bilgisayar Bilimleri (6), Fizik Bilimleri (7), Mühendislik (8), Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (5), Teknoloji (9) ve Matematik Bilimleri’nde (9) Türkiye’nin en iyi ilk 10 üniversitesi arasında yer aldı. Aynı zamanda “Mühendislik” alanında Türkiye’nin en iyi vakıf üniversitesi olarak gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, URAP tarafından Bilgisayar Bilimleri, Fizik Bilimleri ve Biyoloji Bilimleri alanlarında da Türkiye’nin en iyi ikinci vakıf üniversitesi olarak gösterildi. Matematik Bilimleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Teknoloji ve Kimya Bilimleri alanlarında ise Türkiye’nin en iyi ilk üç vakıf üniversitesi arasında yer aldı. Kuzey Kıbrıs’ın ilk Tıp Fakültesi ile iki üniversite hastanesi ve bir diş hastanesine sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında da Türkiye’nin en başarılı ilk beş vakıf üniversitesi arasında yer aldı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “ODTÜ URAP’ın araştırmasındaki yükselişimiz, 143 ülkeden 30 bine yakın öğrencinin eğitim aldığı bir uluslararası bir kampüs üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliği, üniversite 4.0 vizyonunu ile birleştiren sistemli yaklaşımının bir sonucudur.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin aynı çalışmada geçen yıl yedi alanda yer aldığını ve bu alanların altısında Türkiye’nin en iyi ilk 20 üniversitesi arasında gösterildiğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “ODTÜ URAP’ın yakın zamanda yayımladığı aynı araştırmada bu yıl, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldığımız alan sayısı dokuza yükseldi. Bu alanların altısında Türkiye’nin en iyi ilk 10 üniversitesi arasında; sekizinde ise Türkiye’nin en iyi ilk üç vakıf üniversitesi arasında yer aldık” ifadesini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin sadece ODTÜ URAP’ın araştırmasında değil başta Times Higher Education, US News & World Report, AD Scientific İndex, Shangai Ranking gibi pek çok derecelendirme kuruluşunun listerinde de yükselişini sürdürdürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Günsel, “Bu yükseliş, 143 ülkeden 30 bine yakın öğrencinin eğitim aldığı bir uluslararası bir kampüs üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliği, üniversite 4.0 vizyonunu ile birleştiren sistemli yaklaşımının bir sonucudur” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, ODTÜ URAP tarafından mühendislik alanında Türkiye’nin en iyi vakıf üniversitesi olarak gösterildiğini de vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak sahip olduğumuz ARGE ve inovasyon yetenekleri ve yetkin mühendis ve tasarımcı kadrolarımızla; otomotiv, sağlık, medikal ürünler, robotik, yapay zeka, yazılım ve daha pek çok alanda prestijli projeler geliştirerek ürüne dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuzey Kıbrıs’ın yerli otomobili GÜNSEL’in mühendislikten, tasarıma, yazılımdan prototiplemeye kadar bütün süreçlerini de kendi bünyemizde tamamlama kabiliyetine sahibiz. Üstelik GÜNSEL ve daha pek çok projemizde öğrencilerimize de kendilerini gösterebilecekleri alanları sonuna kadar açıyor, bu çalışmalarda elde ettiğimiz birikimi de bilim dünyası ile paylaşıyoruz” ifadesini kullandı.