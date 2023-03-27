Ödüllü Fizikçi Yrd. Doç. Dr. Sara Kanzi, İngiltere’de göreve başlıyor

İngiltere’de bulunan Leeds Üniversitesi’nin dünyaca ünlü teorik fizik grubuna bir katkı da KKTC’den geldi.

Kuantum Kozmolojisi ve Casmir Fiziği üzerine çalışmalar yapan, daha önce de konuyla ilgili bir ok başarıya imza atan ödüllü fizikçi Yrd. Doç. Dr. Sara Kanzi, sunduğu çalışmalar neticesinde 28 Mart 2023 tarihinde Leeds Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak göreve başlama hakkı kazandı.

Kanzi, topluma örnek olmaya ve bilime katkı sağlamaya devam ediyor.

Halen Uluslararası Final Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışan Yrd. Doç. Dr. Sara Kanzi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü’nde 2021 yılı doktora mezunu ve Prof. Dr. İzzet Sakallı‘nın da öğrencisidir.

Ayrıca Kanzi, yapmış olduğu üstün çalışmalar ile dünyaca ünlü bilimsel araştırma sıralama indeksi Nature Index (https://www.nature.com/nature-index/) Kıbrıs 2021 listesine girmeyi başarmış ve bu başarısı Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter tarafından da başarı plaketi ile ödüllendirilmişti.