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Öğrenci yurdunda karantinaya alınan TIR şoförü, giderken 50 lirayla birlikte mektup bıraktı; "Dolaptaki yiyeceklerden yedim, hakkınızı helal edin"

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Öğrenci yurdunda karantinaya alınan TIR şoförü, giderken 50 lirayla birlikte mektup bıraktı; "Dolaptaki yiyeceklerden yedim, hakkınızı helal edin"
Öğrenci yurdunda karantinaya alınan TIR şoförü, giderken 50 lirayla birlikte mektup bıraktı; "Dolaptaki yiyeceklerden yedim, hakkınızı helal edin"

Zonguldak'ta, 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulan TIR şoförünün, evine gönderilmeden önce kaldığı odada bıraktığı mektup ve para, duygulandırdı.

Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Ukrayna'da bulunan Türk TIR şoförleri, gemiyle Türkiye'ye getirildi. 22 Mart'ta 51, 28 Mart'ta 34 ve 29 Mart'ta da 18 şoför, Zonguldak'a getirilerek, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresi dolan şoförler, 5 Nisan'dan itibaren evlerine gönderilmeye başlandı. Sürücülerden biri, gitmeden önce görevlilere mektupla beraber öğrencilere ait yediği yiyeceklerin ücretini bıraktı. Mektubu temizlik görevlileri buldu. İsim yazmayan mektupta şunlar yazıldı:

"22 Mart 2020 pazar günü Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na geldim. Liman içerisinde polis, AFAD ve gönüllü Kızılay ekibi bekliyordu. Bizleri toplayıp kız öğrenci yurduna getirdiler. 14 gün Koronavirüs karantinasına aldılar. İstemeyerek de olsa odada bulunan dolapta su ısıtıcısı, çay, kahve, çerez ve buzdolabında bulunan yiyecekler vardı. Onları yedim ya da içtim. Hakkınızı helal edin. Gördüğümüz ilgiden dolayı öncelikle Zonguldak Valisi'ne, polis, AFAD ve gönüllü Kızılay ekibine en içten kalbimle teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. Bu musibetten inşallah en yakın zamanda kurtuluruz."

"Duygulandık"

Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, yurtta görevli personel ile Kızılay görevlilerin bu sürede özveriyle TIR şoförlerine yardımcı olduğunu söyledi. Mektubu görünce çok duygulandıklarını ifade eden Ergenç, "Biz 30 öğrencimizle karantina yurdunda kalan arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Genç Kızılay grubumuz, AFAD ve yurt görevlilerimiz var. Duygulandıran mesajlar alıyoruz. Karantina süresi dolup giden arkadaşlarımızın mesajları bizi duygulandırıyor. Onlar bizlere güç veriyor, görevlilerimiz mutlu oluyor. Bunlar çok güzel şeyler" dedi.

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