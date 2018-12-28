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Öğrenciler Yangın Nedenleri ve Tedbirler Konusunda Bilgilendirildiler…

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Yakın Doğu Koleji Düşünce ve Coğrafya Kulüpleri, haftalık olarak düzenlediği etkinlikler kapsamında Lefkoşa İtfaiye Şubesine ziyaret gerçekleştirerek, itfaiye memurlarından olası yangın nedenleri ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgiler aldılar.
Öğrenciler Yangın Nedenleri ve Tedbirler Konusunda Bilgilendirildiler…

Yakın Doğu Koleji Düşünce ve Coğrafya Kulüpleri, haftalık olarak düzenlediği etkinlikler kapsamında Lefkoşa İtfaiye Şubesine ziyaret gerçekleştirerek, itfaiye memurlarından olası yangın nedenleri ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgiler aldılar.

Öğrenciler ile yakından ilgilenen itfaiye memurları, özellikle ev yangınlarının sebepleri ve alınacak önlemler konusu üzerinde durdular. Birkaç yangın çeşidini örnekleyerek söndürülmesiyle ilgili öğrencilerle birlikte uygulamalı tatbikat yapan itfaiye memurları, kazalarda bireyleri nasıl kurtardıklarını anlattı.

Öğrencilerle sohbet eden memurlar, evden çıkmadan elektrik fişlerinin kapatıldığından emin olunması ve bütün odaları kontrol ederek evden çıkılması gerektiğine dikkat çektiler. Uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yanında, itfaiye ve itfaiyecilerin neler yaptığına dair bilgiler vererek araçları tanıtan görevliler, öğrencilere acil durumda aranması gereken telefon numaraları ve yapılması gerekenler hakkında da bilgiler verdi.

Görevliler, herhangi bir yangın ihbarı yapılacağında öncelikle panik yapılmaması gerektiğini 199 no’lu telefon numarasını arayıp yangının cinsi ve adresini sakince söylemelerinin önemli olduğunu vurguladılar. Özellikle trafikte, itfaiye araçlarına acil yol açılmasında vataşların daha duyarlı olmaları gerektiğine dikkat çeken itfaiye memurları, her geçen dakikanın onlar için önemli olduğunun altını çizdiler.

Yangın sırasında neler yapılması gerekenleri öğrenen öğrenciler, herkesin bilgi sahibi olması gereken bu konuda bilgilendirildikleri için memnuniyetlerini dile getirdiler.

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