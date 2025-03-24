Öğretmen sendikaları: Disiplin Tüzüğü kararı olumlu, destek veren herkese teşekkürler

KTOEÖS ve KTÖS, Bakanlar Kurulu’nun Disiplin Tüzüğü değişikliğini geri alma kararını olumlu bir adım olarak değerlendirerek, mücadeleye destek veren tüm kesimlere teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Bakanlar Kurulu’nun Disiplin Tüzüğü değişikliğini geri alma kararına ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu adımın olumlu olduğu belirtilerek, sürece destek veren öğretmenler, örgütler, sendikalar, siyasi partiler ve halk teşekkür edildi.

Sendikalar, yaşanan süreçte toplumu geren, ayrıştıran, istismara yol açan ve toplumsal çatışmayı tetikleyen kesimlerin de üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Milli Eğitim Bakanı’nın, Disiplin Tüzüğü konusunda görüşmek üzere bugün (24 Mart 2025) saat 16.00’da sendikaları toplantıya davet ettiği bilgisi paylaşıldı. Sendikalar, bu toplantıda eğitim sisteminin bilimsel ve laik niteliğinin korunması için net ve kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirtti.