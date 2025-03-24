  • BIST 9299.36
  • Altın 3671.686
  • Dolar 37.9694
  • Euro 41.0373
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

Öğretmen sendikaları: Disiplin Tüzüğü kararı olumlu, destek veren herkese teşekkürler

» »
KTOEÖS ve KTÖS, Bakanlar Kurulu’nun Disiplin Tüzüğü değişikliğini geri alma kararını olumlu bir adım olarak değerlendirerek, mücadeleye destek veren tüm kesimlere teşekkür etti.
Öğretmen sendikaları: Disiplin Tüzüğü kararı olumlu, destek veren herkese teşekkürler

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Bakanlar Kurulu’nun Disiplin Tüzüğü değişikliğini geri alma kararına ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu adımın olumlu olduğu belirtilerek, sürece destek veren öğretmenler, örgütler, sendikalar, siyasi partiler ve halk teşekkür edildi.

Sendikalar, yaşanan süreçte toplumu geren, ayrıştıran, istismara yol açan ve toplumsal çatışmayı tetikleyen kesimlerin de üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Milli Eğitim Bakanı’nın, Disiplin Tüzüğü konusunda görüşmek üzere bugün (24 Mart 2025) saat 16.00’da sendikaları toplantıya davet ettiği bilgisi paylaşıldı. Sendikalar, bu toplantıda eğitim sisteminin bilimsel ve laik niteliğinin korunması için net ve kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 22 Mart Dünya Günü Su nedeniyle seminer yapıldı24 Mart 2025 Pazartesi 14:08
  • Genel Kurul yasama gündemiyle toplandı24 Mart 2025 Pazartesi 13:54
  • TEKNOFEST KKTC 2025 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor24 Mart 2025 Pazartesi 12:49
  • Yine alkol, yine kaza! 145 promille direksiyon başına geçti...24 Mart 2025 Pazartesi 12:44
  • Disiplin Tüzüğü'ndeki değişiklik Anayasa Mahkemesi'ne taşındı!24 Mart 2025 Pazartesi 12:40
  • Erhürman: “Hükümet” gereksiz uzatmalar yaşıyor, bu da halka zarar veriyor24 Mart 2025 Pazartesi 11:49
  • Demirhan kavşağında iki adet sabit görüntülü hız tespit kamerası devreye girecek24 Mart 2025 Pazartesi 11:40
  • KTEZO 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı: Başkan Mehmet Ali Ardıç24 Mart 2025 Pazartesi 09:13
  • İmamoğlu için Kıbrıs'ta da sandıklar kuruldu.. İşte oy kullanılacak yerler...23 Mart 2025 Pazar 11:08
  • KKTC’DE İKİ AYRI NOKTADA ARAÇ YANGINI!22 Mart 2025 Cumartesi 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti